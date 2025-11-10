Advertisement
trendingNow12996694
Hindi Newsक्रिकेट

बुमराह ने भी पाले हार्दिक पांड्या जैसे शौक, लाखों की घड़ी दिखाकर लूटी महफिल, प्राइज देख हर कोई दंग

Jasprit Bumrah: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने प्रदर्शन के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं.  कुछ ही दिन बाद बुमराह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नजर आएंगे. लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से महफिल लूट ली है. बुमराह ने भी हार्दिक पांड्या जैसे महंगे शौक पाल लिए हैं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 10, 2025, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jasprit Bumrah
Jasprit Bumrah

Jasprit Bumrah: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने प्रदर्शन के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं.  कुछ ही दिन बाद बुमराह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नजर आएंगे. लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी से महफिल लूट ली है. बुमराह ने भी हार्दिक पांड्या जैसे महंगे शौक पाल लिए हैं. हार्दिक पांड्या कुछ महीनों पहले करोड़ों की घड़ी पहनकर चर्चा में आ गए थे. लेकिन अब बुमराह ने इंस्टा स्टोरी से महफिल लूट ली है.

हार्दिक की घड़ी का कितना था प्राइज?

हार्दिक पांड्या घड़ियों के बेहद शौकीन हैं और उनके पास महंगी घड़ियों का जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिला है. पांड्या की सबसे खास घड़ियों में से एक है रिचर्ड मिल RM 27-04, जिसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपये है. इसे राफेल नडाल के साथ मिलकर डिज़ाइन किया गया है और दुनिया भर में इसके सिर्फ 50 पीस ही मौजूद हैं. उन्होंने RM 27-02 टूरबिलॉन भी पहनी थी, जो एक लिमिटेड-एडिशन घड़ी है और इसकी कीमत लगभग 6.9 करोड़ रुपये है. इसके अलावा भी करोड़ों रुपये की घड़ी हार्दिक के कलेक्शन में भरी पड़ी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बुमराह ने दिखाई अपनी घड़ी

टीम इंडिया के स्टार जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो वायरल हुआ है जो सूर्यकुमार यादव ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया. बुमराह, सूर्या, शिवम दुबे और तिलक वर्मा इस वीडियो में साथ में शॉपिंग करने निकले. सभी ने लंबा सफर साथ में तय किया और एक-दूसरे के मजे लेते दिखे. शॉपिंग के कुछ समय बाद ही बुमराह ने अपनी महंगी घड़ी पहनकर एक इंस्टा स्टोरी से महफिल लूट ली है. 

ये भी पढे़ं.. IND vs SA: साई सुदर्शन या नितीश रेड्डी... किसी एक का कटेगा पत्ता, पूर्व क्रिकेटर ने समझाया समीकरण

कौन सी है बुमराह की घड़ी?

बुमराह ने स्टोरी में एक गोल्डन कलर की प्रीमियम घड़ी पहन रखी है. इस घड़ी की कीमत 4,514,972 रुपये है. ये मॉडल क्रोनो24 का Patek Philippe है जिसकी कीमत और भी ज्यादा देखने को मिलती है. बुमराह ही नहीं बल्कि कई भारतीय क्रिकेटर्स अपने-अपने शौक पूरे करते दिखते हैं. कोई गाड़ियों का दीवाना है कोई घड़ियों का तो कोई बाईक का कलेक्शन भरकर रखता है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Jasprit Bumrah

Trending news

लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
delhi red fort blast
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
Budgam By Election
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 8 की मौत; शाह से PM ने की बात
Lal Quila Blast
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 8 की मौत; शाह से PM ने की बात
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
Terror Module
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
Guru Tegh Bahadur
350वीं जयंती पर पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर को समर्पित किया नवंबर महीना
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले
CJI
'मैंने मेरे भी वीडियो देखे हैं...' AI के गलत इस्तेमाल पर याचिकाकर्ता पर CJI बोले