सचिन को हराया, रोहित का दिया साथ, टूटे टखने से 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाले शख्स की अनसुनी दास्तां

सचिन को हराया, रोहित का दिया साथ, टूटे टखने से 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाले शख्स की अनसुनी दास्तां

मुंबई के हर क्रिकेटर की एक माटुंगा कहानी होती है. जतिन परांजपे के लिए यह कहवानी गणेश भवन से शुरू हुई. यह एक ऐसा घर था जिसकी दीवारों को शायद ज्यादातर नेशनल कोच से ज़्यादा स्ट्रेट ड्राइव के बारे में पता था.जतिन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और वे स्प्रेडशीट और स्टार्टअप की दुनिया में चले गए.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 04, 2026, 07:40 PM IST
Jatin Paranjape
Jatin Paranjape

मुंबई के हर क्रिकेटर की एक माटुंगा कहानी होती है. जतिन परांजपे के लिए यह कहवानी गणेश भवन से शुरू हुई. यह एक ऐसा घर था जिसकी दीवारों को शायद ज़्यादातर नेशनल कोच से ज़्यादा स्ट्रेट ड्राइव के बारे में पता था.वह अपने पिता वासू परांजपे की छत्रछाया में बड़े हुए. वासू वह इंसान थे जिन्होंने सुनील गावस्कर के हाथों और रोहित शर्मा के दिमाग को तराशा था.उस घर में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था. यह चाय पर बोली जाने वाली एक क्लासिकल भाषा थी. जतिन ने इसे इतना अच्छा सीखा कि 1986 में उन्होंने युवा सचिन तेंदुलकर को हराकर जूनियर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड जीत लिया।. लेकिन जहां सचिन आगे चलकर क्रिकेट के भगवान बन गए, वहीं जतिन की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और वे स्प्रेडशीट और स्टार्टअप की दुनिया में चले गए.

सचिन को छोड़ा पीछे
1986-87 के बॉम्बे की कल्पना कीजिए. बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन अपने जूनियर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान करने वाला है।. कमरे में चौदह साल के सचिन तेंदुलकर मौजूद हैं.पूरा शहर पहले से ही उसका नाम जानता है.वह लड़का खास है. लेकिन जिस नाम से उसे पुकारा जाता है, वह है जतिन परांजपे. उस साल, जतिन बेहतर था. सचिन को हराने के लिए आपको इतना अच्छा होना पड़ता था.

रोहित शर्मा को दिया अकार

जतिन ऐसे घर से आता है जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक भाषा है। उसके पिता वासू परांजपे ने 1960 के दशक में रणजी ट्रॉफी खेली थी और वह मुंबई और भारत लेवल के एक जाने-माने मेंटर थे। माटुंगा में अपने घर में, वे नाश्ते पर क्रिकेट की बातें करते थे. वे रात के खाने पर टेक्निक के बारे में बहस करते थे। उस घर की दीवारों ने ज़्यादातर कोचिंग मैनुअल से ज़्यादा स्ट्रेट ड्राइव के बारे में सुना था.वासू ने सुनील गावस्कर को सिखाया।. उन्होंने रोहित शर्मा के दिमाग को आकार दिया। और उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि मुंबई क्रिकेट टैलेंट के बारे में नहीं है। यह हर दिन तब आने के बारे में है जब कोई नहीं देख रहा हो.जब उन्होंने 1991 में अपना फर्स्ट-क्लास डेब्यू किया, तब तक वह पहले से ही एक स्टाइलिश लेफ्ट-हैंडर थे, जिनमें काफी टैलेंट था. उन्होंने मुंबई की उस ड्रेसिंग रूम में खेला जो असल में एक एलीट एकेडमी थी। इसमें रवि शास्त्री और सचिन तेंदुलकर जैसे कप्तान थे.

जतिन का अनोखा सफर

जतिन को महान फ्रैंक टायसन के साथ एक खास नेट सेशन याद है. एक सेशन के बाद टायसन उनके पास आए और उनसे कहा कि अगर वह अपने लेग-साइड खेल में 30 प्रतिशत सुधार करते हैं, तो वह मार्क टेलर जितने अच्छे हो जाएंगे.इस एक कमेंट ने जतिन को कम आत्मविश्वास वाली सोच से निकालकर एक हावी और आक्रामक सोच वाला बना दिया। यह खेल की साइकोलॉजी के बारे में उतना ही था जितना कि फुटवर्क के बारे में.जतिन ने 1991-92 में रणजी डेब्यू किया. इसके बाद सात साल तक डोमेस्टिक क्रिकेट में कड़ी मेहनत की. सात साल तक मुंबई के थके हुए मैदानों पर रन बनाए। सात साल तक यह जानते हुए कि एक खराब सीज़न सब कुछ खत्म कर सकता है। 1997-98 में, उन्होंने सिर्फ चार रणजी मैचों में 600 से ज़्यादा रन बनाए. सेलेक्टर्स ने आखिरकार उन पर ध्यान दिया। उन्होंने उन्हें पाकिस्तान के इंडिया A टूर के लिए चुना. फिर केन्या और बांग्लादेश के खिलाफ एक वनडे मैच। फिर सबसे बड़ा मौका. टोरंटो में सहारा कप.

ऐसा हुआ करियर खत्म

भारत एक हाई-प्रेशर मैच में पाकिस्तान के साथ खेल रहा था. जतिन मैदान में आए और उन्होंने एक अहम, रन-ए-बॉल 23 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने भारत-पाकिस्तान मैच के ज़बरदस्त दबाव में भी खुद को शांत रखा और पहले मैच में टीम को जीत दिलाई. क्रिकेट की दुनिया ने एक ऐसे खिलाड़ी को देखा जो बड़े मंच के लिए बना था। ऐसा लग रहा था कि यह एक लंबे इंटरनेशनल करियर की शुरुआत है। फिर, सब कुछ खत्म हो गया. सिर्फ दो मैच बाद, फील्डिंग करते समय उन्हें टखने में गंभीर चोट लग गई। 

खेलो मोर का आईडिया

1990 के दशक के आखिर में, स्पोर्ट्स मेडिसिन उतनी एडवांस्ड साइंस नहीं थी जितनी आज है. उस चोट से सिर्फ उनके पैर को ही चोट नहीं लगी: इसने सिर्फ चार मैचों के बाद उनके इंटरनेशनल करियर को खत्म कर दिया. उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। हालांकि अगले घरेलू सीजन में उन्होंने 50 से ज़्यादा की औसत से 652 रन बनाए, लेकिन नेशनल सेलेक्टर्स आगे बढ़ चुके थे. ज़्यादातर खिलाड़ी ऐसी बदकिस्मती से कड़वे हो जाते. जतिन ने बस खेलने के लिए एक नई पिच ढूंढी.खेलोमोर का आइडिया किसी बिज़नेस टेक्स्टबुक से नहीं आया. यह मुंबई में एक पिता की निराशा से आया. जतिन अपने बच्चों के लिए टेनिस कोचिंग ढूंढ रहे थे और उन्हें यह प्रोसेस बहुत मुश्किल और उलझा हुआ लगा.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम

उन्होंने महसूस किया कि भले ही भारत एक खेल-प्रेमी देश है, लेकिन कोच ढूंढने और ग्राउंड बुक करने का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था. आपको लोगों को कॉल करना पड़ता था, मोलभाव करना पड़ता था और उम्मीद करनी पड़ती थी कि सब ठीक हो जाए. इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने 2017 में खेलोमोर लॉन्च किया। यह क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों के लिए स्पोर्ट्स वेन्यू और कोच के एग्रीगेटर के तौर पर शुरू हुआ. आज, यह एक स्पोर्ट्स टेक दिग्गज बन गया है. बिजनेस मॉडल सरल लेकिन असरदार है. वे हर बुकिंग पर कमीशन कमाते हैं और ग्राउंड मालिकों को वेन्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेचते हैं. यह सॉफ्टवेयर मालिकों को अपने स्लॉट बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करके उनकी कमाई 300 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद करता है.

बना दी 100 करोड़ की कंपनी

कंपनी की वैल्यू लगभग 82 करोड़ रुपये है. इसने Dream11 और Eruditus के फाउंडर अश्विन डमेरा जैसे बड़े निवेशकों को आकर्षित किया है. कंपनी ने मार्च 2024 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये का रेवेन्यू बताया है. जतिन हाल ही में पिकलबॉल के ट्रेंड में शामिल हुए हैं, आम लोगों को एक्टिव करने के लिए सिर्फ 99 रुपये में सोशल गेम्स चला रहे हैं। उनका पूरा मानना ​​है कि खेल किसी खास लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए; यह हर उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो एक्टिव रहना चाहता है.

ये भी पढें: 22 शतक और 14562 रन... T20 क्रिकेट के ये हैं 5 सबसे बड़े 'शतकवीर', नंबर 1 पर तूफानी खिलाड़ी

 

 

author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Jatin Paranjape

