551 विकेट और 1892 रन... खेल चुका 4 वर्ल्ड कप, मेट्रो में सफर करता नजर आया भारत का ये महान क्रिकेटर

भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 551 विकेट लेने वाले दिग्गज तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ का एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जवागल श्रीनाथ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं. जवागल श्रीनाथ की सादगी ने उनके फैंस का दिल जीत लिया है. हाल ही में जवागल श्रीनाथ को मेट्रो में सफर करते हुए देखा गया है. मेट्रो में किसी फैन ने उनकी फोटो क्लिक कर तुरंत ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी. देखते ही देखते जवागल श्रीनाथ की यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.
जवागल श्रीनाथ मौजूदा समय में ICC के मैच रेफरी हैं. जवागल श्रीनाथ भारत के लिए 1992, 1996, 1999 और 2003 वनडे वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं. जवागल श्रीनाथ ने भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में कुल 44 विकेट झटके हैं. जवागल श्रीनाथ 90 के दशक में अपनी घातक तेज गेंदबाजी से विरोधी बल्लेबाजों को डराने वाले के लिए जाने जाते थे. मैदान के बाहर जवागल श्रीनाथ अपने बेहद सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में बेंगलुरु की 'नम्मा मेट्रो' में ट्रॉली बैग लिए एक आम यात्री की तरह खड़े होकर यात्रा करते हुए उनकी ये तस्वीर वायरल हुई. फैंस ने इसकी काफी तारीफ भी की है.
एक मशहूर क्रिकेट हस्ती होने के बावजूद, बिना किसी घमंड के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने के उनके सरल अंदाज की खूब चर्चा हो रही है. नीली जींस और आसमानी नीले रंग की शर्ट पहने जवागल श्रीनाथ बेंगलुरु मेट्रो में ट्रॉली पकड़े खड़े थे. उनके कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे. वे बेंगलुरु के जयनगर में रहते हैं और अपनी सादा जिंदगी से काफी खुश हैं. हालांकि, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह तस्वीर कब ली गई थी. कुल मिलाकर, जवागल श्रीनाथ को देखकर कहा जा सकता है कि यह तस्वीर हाल ही में ली गई है.
जवागल श्रीनाथ वनडे इंटरनेशनल में 300 से ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय तेज गेंदबाज हैं. जवागल श्रीनाथ ने भारत के लिए 229 मैचों में कुल 315 विकेट झटके हैं. वनडे इंटरनेशनल में वह 3 बार 5 विकेट हॉल ले चुके हैं. जवागल श्रीनाथ ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैचों की 121 पारियों में विकेट 236 झटके हैं. जवागल श्रीनाथ ने टेस्ट क्रिकेट में 10 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार मैच में 10 विकेट हासिल किए हैं. जवागल श्रीनाथ एक दाएं हाथ के मीडियम फास्ट गेंदबाज रहे हैं. जवागल श्रीनाथ का जन्म 31 अगस्त 1969 को मैसूरु में हुआ था और उन्होंने अब तक भारत, डरहम, ग्लूस्टरशायर, इंडियन बोर्ड प्रेसिडेंट्स XI, इंडिया सीनियर्स, लीसेस्टरशायर, रेस्ट ऑफ इंडिया, साउथ जोन, विल्स XI और कर्नाटक जैसी टीमों के लिए क्रिकेट खेला है.