Add Zee Business As A Preferred Source
App

551 विकेट और 1892 रन... खेल चुका 4 वर्ल्ड कप, मेट्रो में सफर करता नजर आया भारत का ये महान क्रिकेटर

जवागल श्रीनाथ ODI फॉर्मेट में भारतीय तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं. जवागल श्रीनाथ ने कुल 296 इंटरनेशनल मैचों में 29.11 की औसत से 551 विकेट लिए हैं, जिसमें 13 बार एक पारी में पांच विकेट और एक बार मैच में दस विकेट लेने का कारनामा शामिल है.

Written ByTarun Verma
Published: Aug 29, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 03:07 PM IST
551 विकेट और 1892 रन... खेल चुका 4 वर्ल्ड कप, मेट्रो में सफर करता नजर आया भारत का ये महान क्रिकेटर

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NTA की परीक्षा व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, नंदन नीलेकणि की टास्क फोर्स ने मांगे जन
2
3
4
5