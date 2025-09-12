IND-PAK महामुकाबले के बीच 'मंकी-जंप'... इतिहास में दर्ज हुआ मियांदाद का सेलिब्रेशन, भारत के इस प्लेयर से हुआ था 'पंगा'
Advertisement
trendingNow12919760
Hindi Newsक्रिकेट

IND-PAK महामुकाबले के बीच 'मंकी-जंप'... इतिहास में दर्ज हुआ मियांदाद का सेलिब्रेशन, भारत के इस प्लेयर से हुआ था 'पंगा'

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को ऐतिहासिक जंग होनी है. पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हम बात करने वाले हैं ऐसे मैच के बारे में जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ मुकाबले में अपना आपा खो दिया था.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Javed Miyandad
Javed Miyandad

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को ऐतिहासिक जंग होनी है. पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर चर्चा तेज हो गई है. लोग सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर तरह-तरह की बाते कर रहे हैं. कई पूर्व भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले का विरोध कर रहे हैं. तो वहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस मैच का समर्थन करते दिख रहे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मैच के बारे में जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ मुकाबले में अपना आपा खो दिया था...

बौखला गए थे मियांदाद
भारत और पाकिस्तान के बीच जब-जब मैच होता है. दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच गरमा-गर्मी का माहोल होता है. ड्रेसिंग रूम से लेकर  फैंस तक सभी आक्रोश में होते हैं. ऐसा ही एक यादगार वाकया भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 1992 मुकाबले में हुआ. दरअसल, 1992 में सिडनी में खेले जा रहे विश्वकप मैच में जावेद मियांदाद भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज किरण मोरे से भिड़ गए थे.  किरण मोरे की बार-बार की जा रही अपील से चिढ़कर पाकिस्तान खिलाड़ी जावेद मियांदाद उछल कर उनको चिढ़ाने लग गए थे.

मियांदाद ने बताई पूरी कहानी 
मियांदाद ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए जावेद ने बताया, "मोरे लगातार अपील किए जा रहे थे. मैंने उससे परेशान होकर अंपायर्स से भी इस चीज के बारे में बताया. हालांकि, जब उन्होंने अपील करना बंद किया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने मोरे की तरह अपील करने की कोशिश की. " बाद में मियांदाद ने उसे 'हीट ऑफ द मोमेंट' कहा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: बुमराह को खुला चैलेंज... पाकिस्तानी क्रिकेटर के छक्का जमाने का दावा, बयान से मची खलबली
 
भारत की टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत
भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करते हुए पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से बुरी तरह से हराया था. भारतीय टीम की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक बेहद मजबूत नजर आ रही है. खासकर जिस तरीके से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले मुकाबले में बल्लेबाजी की वो काबिलेतारीफ था. ऐसे में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक भिड़ंत में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ind-PakJaved Miandad

Trending news

ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
Bombay High Court Bomb Threat
दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट को मिली बम की धमकी, पूरा कैंपस कराया गया खाली
;