IND-PAK महामुकाबले के बीच 'मंकी-जंप'... इतिहास में दर्ज हुआ मियांदाद का सेलिब्रेशन, भारत के इस प्लेयर से हुआ था 'पंगा'

भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को ऐतिहासिक जंग होनी है. पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर चर्चा तेज हो गई है. लोग सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर तरह-तरह की बाते कर रहे हैं. कई पूर्व भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले का विरोध कर रहे हैं. तो वहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ी इस मैच का समर्थन करते दिख रहे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मैच के बारे में जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ मुकाबले में अपना आपा खो दिया था...

बौखला गए थे मियांदाद

भारत और पाकिस्तान के बीच जब-जब मैच होता है. दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच गरमा-गर्मी का माहोल होता है. ड्रेसिंग रूम से लेकर फैंस तक सभी आक्रोश में होते हैं. ऐसा ही एक यादगार वाकया भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 1992 मुकाबले में हुआ. दरअसल, 1992 में सिडनी में खेले जा रहे विश्वकप मैच में जावेद मियांदाद भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज किरण मोरे से भिड़ गए थे. किरण मोरे की बार-बार की जा रही अपील से चिढ़कर पाकिस्तान खिलाड़ी जावेद मियांदाद उछल कर उनको चिढ़ाने लग गए थे.

मियांदाद ने बताई पूरी कहानी

मियांदाद ने एक इंटरव्यू के दौरान बात करते हुए जावेद ने बताया, "मोरे लगातार अपील किए जा रहे थे. मैंने उससे परेशान होकर अंपायर्स से भी इस चीज के बारे में बताया. हालांकि, जब उन्होंने अपील करना बंद किया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने मोरे की तरह अपील करने की कोशिश की. " बाद में मियांदाद ने उसे 'हीट ऑफ द मोमेंट' कहा.

भारत की टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत

भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करते हुए पहले मुकाबले में यूएई को 9 विकेट से बुरी तरह से हराया था. भारतीय टीम की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी तक बेहद मजबूत नजर आ रही है. खासकर जिस तरीके से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले मुकाबले में बल्लेबाजी की वो काबिलेतारीफ था. ऐसे में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक भिड़ंत में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है.