VIDEO: हाथ में तलवार लहराते हुए जावेद मियांदाद ने दिया भड़काऊ बयान, भारतीयों ने लगा दी क्लास

नई दिल्ली: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से कश्मीर मुद्दे पर भारत को युद्ध की धमकी दिए जाने के बाद पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद (Javed Miandad) के भी जहरीले बयान का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है. कश्मीरियों के साथ एकजुटता दिखाने का दावा करते हुए मियांदाद पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए वीडियो में यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर वह बल्ले से खेलते हैं और छक्के लगा सकते हैं, तो वह तलवार भी उठा सकते हैं.

मियांदाद तलवार दिखाते हुए कहते हैं, "कश्मीरी भाइयों, तुम फिक्र मत करो. हम आपके साथ हैं. पहले मैंने एक छक्का लगाने के लिए बल्ले का इस्तेमाल किया था, अब मैं ये (तलवार) चलेगा."

“If I can hit sixes with my bat, why can’t I kill people with this sword?”

Shame on you, Javed Miandad. You are a disgrace. pic.twitter.com/IJWIogBuZE

— Madhav Sharma (@HashTagCricket) August 31, 2019