Hindi Newsक्रिकेट

ICC vs PCB: एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की नौटंकी से परेशान होकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग कर ली है. पाकिस्तान ने एशिया कप से बॉयकॉट की धमकी दी थी और फिर एक घंटे की देरी से यूएई से मैच शुरू हुआ था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:45 AM IST
एक्शन में जय शाह की टीम, ड्रामेबाज पाकिस्तान पर होगी कार्रवाई! खुल गई पीसीबी की पोल

ICC vs PCB: एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की नौटंकी से परेशान होकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने कड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग कर ली है. पाकिस्तान ने एशिया कप से बॉयकॉट की धमकी दी थी और फिर एक घंटे की देरी से यूएई से मैच शुरू हुआ था. आईसीसी ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले हुए ड्रामे की पूरी जांच करके पीसीबी को एक ईमेल भेज दिया है. इसमें चेयरमैन मोहसिन नकवी और उनके लोगों द्वारा किए गए गलतियों की पूरी लिस्ट है. 

पाकिस्तान ने कर दी बड़ी गलती

जय शाह की अध्यक्षता वाली आईसीसी ने पीसीबी को यह ईमेल 17 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) में हुए उल्लंघन को लेकर है. माना जा रहा है कि आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने पीसीबी को यह ईमेल लिखा है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि पीएमओए क्षेत्र में फिल्मांकन एक गंभीर उल्लंघन है. पीसीबी ने यूएई के खिलाफ मैच से पहले जमकर ड्रामा किया. 

पीसीबी की इस हरकत से परेशान आईसीसी

भारतीय टीम द्वारा हाथ नहीं मिलाए जाने से आहत पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए और उन्हें हटाने की मांग की. आईसीसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की. इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चिढ़ गया. उसने पाइक्रॉफ्ट से माफी मांगी की. आईसीसी ने इस मांग को भी नकार दिया. पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, कोच माइक हेसन और टीम मैनेजर से मुलाकात की. इस वीडियो पीसीबी ने बना लिया और लीक कर दिया. उसने ऐसा दावा किया कि पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है और जबकि ऐसा नहीं हुआ था. आईसीसी इस हरकत से नाराज हो गया.

ये भी पढ़ें: इंटरनेशनल क्रिकेट में टूट गया 136 साल पुराना रिकॉर्ड, 21 साल के खिलाड़ी ने मचाई सनसनी

रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

टाइम्स ऑफ इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार,  पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट, पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और कोच माइक हेसन के बीच हुई पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करने पर जोर दिया था. जब उनसे पीएमओए क्षेत्र में ऐसा न करने के लिए कहा गया, तो पीसीबी ने एक बार फिर से मैच से हटने की धमकी दी. मैच को रद्द होने से बचाने के लिए, अन्य हितधारकों ने पीसीबी को अपनी बात रखने की अनुमति दी, लेकिन पाइक्रॉफ्ट पर उनके बयानों और सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करने जैसी उनकी हरकतों को सही नहीं माना गया है.

ये भी पढ़ें: टेस्ट में नहीं हुआ सेलेक्शन, अब कातिलाना गेंदबाजी से टीम को दिलाया फाइनल का टिकट, पलक झपकते बन गया हीरो

प्रतिबंधित क्षेत्र में फोन ले जाना चाहते थे पीसीबी के मीडिया मैनेजर

पता चला है कि पीसीबी के मीडिया मैनेजर अपने फोन को पीएमओए क्षेत्र में ले जाना चाहते थे और जब उन्हें रोका गया, तो मैच से पहले एक बार फिर से ब्लैकमेल करने की रणनीति का इस्तेमाल किया गया. जहां पाइक्रॉफ्ट और आईसीसी किसी भी गलतफहमी को दूर करना चाहते थे, वहीं समझा जाता है कि पीसीबी यूएई के खिलाफ मैच से पहले हुई बैठक का एक अनावश्यक तमाशा बनाना चाहता था. पाकिस्तान आखिरकार एक घंटे से ज्यादा समय तक ड्रामा करने के बाद मैच खेला और यूएई को हराकर सुपर-4 में पहुंचा.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

