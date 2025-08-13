ध्वस्त हुआ डेल स्टेन का प्रचंड रिकॉर्ड... दुनिया को मिला सबसे खतरनाक गेंदबाज, पाकिस्तान के लिए बन गया काल

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेली गई 3 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 34 सालों बाद हराया. ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से शानदार प्रदर्शन किया. शाई होप जस्टिन ग्रीब्स ने धमाकेदार पारियां खेलते हुए पाकिस्तान के सामने 294 रनों का लक्ष्य रखा. जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान की टीम महज 90 रनों पर ढेर हो गई. वेस्टइंजीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटकर डेल स्टेन के रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया.

डेल स्टेन के रिकॉर्ड को तोड़ रचा इतिहास

जेडन शील्स शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 7.2 ओवरों में 18 रन देकर पाकिस्तान के 6 विकेट झटके. सील्स ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने सईम आयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्लाह शफीक, नसीम शाह और हसन अली के रूप में 6 विकेट हासिल किए सील्स ने पावरप्ले में ही पाकिस्तान के 4 विकेट ले लिए थे. यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में सबसे बेस्ट गेंदबाजी का है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 39 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे.

वेस्टइंडीज की तरफ से तीसरा बेस्ट स्पेल

वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे क्रिकेट में बेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में सील्स तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले विंस्टन डेविस ने 1983 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे. 1981 में कॉलिन क्रॉफ्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर 6 विकेट झटके थे. वेस्टइंडीज के लिए सील्स ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 42 सालों बाद ये कारनामा किया.

जेडन सील्स का इंटरनेशनल करियर

2019 में अंडर19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे जेडन सील्स ने शानदार गेंदबाजी कर इतिहास रच दिया है. उन्होंने 2021 में अंतरष्ट्रीय डेब्यू किया था. सील्स ने अपने करियर में खेले 21 टेस्ट मैचों की 40 पारियों में 88 विकेट हासिल किए हैं. उन्होंने अपने वनडे करियर में खेले 35 मैचों में 5.88 की इकॉनमी से 31 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कल पाकिस्तान के खिलाफ आया. जिसमें उन्होंने 7.2 ओवर में ही 2.50 की इकॉनीम से 18 रन देकर 6 विकेट हासिल करने का कारनामा किया.