ध्वस्त हुआ डेल स्टेन का प्रचंड रिकॉर्ड... दुनिया को मिला सबसे खतरनाक गेंदबाज, पाकिस्तान के लिए बन गया काल
Advertisement
trendingNow12878895
Hindi Newsक्रिकेट

ध्वस्त हुआ डेल स्टेन का प्रचंड रिकॉर्ड... दुनिया को मिला सबसे खतरनाक गेंदबाज, पाकिस्तान के लिए बन गया काल

 शाई होप जस्टिन ग्रीब्स ने धमाकेदार पारियां खेलते हुए पाकिस्तान के सामने 294 रनों का लक्ष्य रखा. जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान की टीम महज 90 रनों पर ढेर हो गई.  वेस्टइंजीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटकर डेल स्टेन के रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jedan Seals best bowling spell
Jedan Seals best bowling spell

वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच खेली गई 3 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 34 सालों बाद हराया. ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से शानदार प्रदर्शन किया. शाई होप जस्टिन ग्रीब्स ने धमाकेदार पारियां खेलते हुए पाकिस्तान के सामने 294 रनों का लक्ष्य रखा. जिसके जवाब में बल्लेबाजी करने आई पाकिस्तान की टीम महज 90 रनों पर ढेर हो गई.  वेस्टइंजीज के तेज गेंदबाज जेडन सील्स ने धारदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटकर डेल स्टेन के रिकॉर्ड को धराशाई कर दिया.

डेल स्टेन के रिकॉर्ड को तोड़ रचा इतिहास

जेडन शील्स शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 7.2 ओवरों में 18 रन देकर पाकिस्तान के 6 विकेट झटके.  सील्स ने पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया.   उन्होंने सईम आयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्लाह शफीक, नसीम शाह और हसन अली के रूप में 6 विकेट हासिल किए सील्स ने पावरप्ले में ही पाकिस्तान के 4 विकेट ले लिए थे. यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में सबसे बेस्ट गेंदबाजी का है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 39 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे. 

वेस्टइंडीज की तरफ से तीसरा बेस्ट स्पेल

वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे क्रिकेट में बेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में सील्स तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले विंस्टन डेविस ने 1983 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे. 1981 में कॉलिन क्रॉफ्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ 15 रन देकर 6 विकेट झटके थे.   वेस्टइंडीज के लिए सील्स ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 42 सालों बाद ये कारनामा किया. 

जेडन सील्स का इंटरनेशनल करियर 

2019 में अंडर19 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे जेडन सील्स ने शानदार गेंदबाजी कर इतिहास रच दिया है.  उन्होंने 2021 में अंतरष्ट्रीय डेब्यू किया था. सील्स ने अपने करियर में खेले 21 टेस्ट मैचों की 40 पारियों में 88 विकेट हासिल किए हैं.  उन्होंने अपने वनडे करियर में खेले 35 मैचों में 5.88 की इकॉनमी से 31 विकेट झटके हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कल पाकिस्तान के खिलाफ आया. जिसमें उन्होंने 7.2 ओवर में ही 2.50 की इकॉनीम से 18 रन देकर 6 विकेट हासिल करने का कारनामा किया. 

 

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Jayden Seals best bowling spell

Trending news

उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
INDIA Alliance Meeting
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी खेमे में बढ़ी हलचल, इंडिया ब्‍लॉक इस दिन करने...
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
sushil kumar
SC ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का दिया आदेश
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
Stray dogs
लावारिस कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कही बड़ी बात, किसे मिलेगा फायदा?
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
Independence day meat ban
15 अगस्त पर हैदराबाद में 'मांस' बैन को लेकर मचा बवाल, ओवैसी बोले- हम क्या खाते हैं..
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
bengaluru news
शराब के नशे में युवती की कार का पीछा करते पहुंचे 12 युवक, फिर किया हमला, CCTV में...
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
LoC
LOC पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम, भीषण गोलीबारी में एक जवान शहीद, सर्च जारी
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Trump tariff
UNGA की बैठक के लिए US जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात?
Aaj Ki Taza Khabar Live: 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले उधमपुर परिसर में फुल ड्रेस रिहर्सल, स्कूली बच्चों को देख मन गदगद हो जाएगा
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: 79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले उधमपुर परिसर में फुल ड्रेस रिहर्सल, स्कूली बच्चों को देख मन गदगद हो जाएगा
;