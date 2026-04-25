IPL में 8 टीमों के लिए खेल चुका ये खूंखार गेंदबाज, 25.3 करोड़ कमाने के बाद भी 'गुमनाम', कहलाता था अगला 'जहीर खान'

टीम इंडिया का एक बॉलर ऐसा है, जिसे अगला जहीर खान माना जा रहा था, लेकिन सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को भारतीय टीम से ऐसे बाहर किया जैसे कोई दूध में से मक्खी को बाहर फेंक देता है. ये खूंखार गेंदबाज घातक यॉर्कर और खतरनाक बॉउंसर गेंदें फेंकने में माहिर है. IPL में यह गेंदबाज अभी तक 8 टीमों की तरफ से खेल चुका है और कुल मिलाकर इस लीग से 25.3 करोड़ की कमाई कर चुका है, लेकिन 3 साल से उसे टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है.

गुमनामी में खो गया भारत का यह गेंदबाज

भारत के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट करीब 3 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं. सेलेक्टर्स ने इस खिलाड़ी को दूध में से मक्खी की तरह टीम इंडिया से निकाल बाहर फेंका. जयदेव उनादकट आखिरी बार 1 अगस्त 2023 को वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI मैच में खेलते नजर आए थे. इस मैच के बाद जयदेव उनादकट को सेलेक्टर्स ने पूछा तक नहीं है. जयदेव उनादकट ने 1 अगस्त 2023 के बाद से भारत के लिए एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

IPL में 8 टीमों के लिए खेल चुका ये खूंखार गेंदबाज

जयदेव उनादकट IPL में 8 टीमों के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं. जयदेव उनादकट फिलहाल IPL 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) टीम का हिस्सा हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने IPL 2026 के लिए जयदेव उनादकट को 1 करोड़ रुपये में रिटेन किया था. जयदेव उनादकट इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), दिल्ली डेयरडेविल्स (DD), राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स (RPS), राजस्थान रॉयल्स (RR), मुंबई इंडियंस (MI) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं.

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25.3 करोड़ कमाने के बाद भी 'गुमनाम'

जयदेव उनादकट अभी तक IPL में 8 टीमों की तरफ से खेल चुके हैं और कुल मिलाकर इस लीग से 25.3 करोड़ की कमाई कर चुके हैं, लेकिन 3 साल से उन्हें टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही है. जयदेव उनादकट ने भारत के लिए 4 टेस्ट मैच, 10 टी20 इंटरनेशनल मैच और 8 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं. जयदेव उनादकट ने टेस्ट में 3 विकेट, टी20 इंटरनेशनल में 14 विकेट और वनडे इंटरनेशनल में 9 विकेट झटके हैं. इस तेज गेंदबाज को साल 2010 में टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला था.