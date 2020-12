Jehan Daruvala ने रचा इतिहास, F2 Race जीतने वाले पहले भारतीय बने

साखिर (बहरीन): भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला (Jehan Daruvala) ने बीते रविवार को साखिर ग्रां प्री (Sakhir Grand Prix) के दौरान इतिहास रच दिया, वो अब फार्मूला टू रेस (Formula Two Race) जीतने वाले पहले भारतीय बन गए है. फार्मूला टू (F2) चैंपियन मिक शूमाकर (Mick Schumacher) और डेनियल टिकटुम (Daniel Ticktum) के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 साल के भारतीय ड्राइवर सीजन की आखिरी फार्मूला वन ग्रां प्री की सपोर्ट रेस में टॉप पर रहे.

रेयो रेसिंग के लिए ड्राइविंग कर रहे जेहान दारूवाला (Jehan Daruvala) ने ग्रिड पर दूसरे स्थान से शुरूआत की और वो डेनियल टिकटुम (Daniel Ticktum) के साथ थे. टिकटुम ने जेहान को साइड में करने की कोशिश की जिससे मिक शूमाकर (Mick Schumacher) दोनों से आगे निकल गए जेहान इसके बाद दोनों से पीछे हो गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संयम बरतते हुए अपनी पहली एफआईए फार्मूला टू रेस (F2 Race) जीत ली.

P1!!...Feels really good to end the season on a high..A big thank you to team and everyone who’s supported me throughout the season ...See you next year @FIA_F2 @CarlinRacing @_winway @pap_sc pic.twitter.com/pq280JPRmY

— Jehan Daruvala (@DaruvalaJehan) December 6, 2020