मैं हर दिन रोई...,' भारत को विजयी बनाने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स का चौंकाने वाला खुलासा, क्रिकेट जगत में बटोर रही सुर्खियां

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत हुई. जीत की हीरो रही जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार पारी खेलते हुए टीम इंडिया को इस रोमांच भरे मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज कराई. वह मैच के बाद काफी भावुक हो गई और रोने लग गई. इसपर उन्होंने काफी कुछ कहा है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 31, 2025, 03:08 PM IST
Jemimah rodrigues
Jemimah rodrigues

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत हुई. जीत की हीरो रही जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार पारी खेलते हुए टीम इंडिया को इस रोमांच भरे मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज कराई. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल में खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 339 रनों का विशाल लक्ष्य था. जिसे टीम इंडिया ने महज 48.3 गेंदों में ही चेज करते हुए सीधा फाइनल में एंट्री ले ली है. जेमिमा ने अपने करियर की सबसे यादगार पारी खेलते हुए टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाया. वह मैच के बाद काफी भावुक हो गई और रोने लग गई. इसपर उन्होंने काफी कुछ कहा है.

'मैं हर दिन रोई हूं'

मैच प्रेजेंटेशन में जेमिमा ने कहा, ' मैं अपने बुरे दौर के दौरान लगभग सभी दिन रोई हूं, मैं मेनटली अच्छा फील नहीं कर रही थी.  बेहद घबराहट और बेचैनी से गुजर रही थी. मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी. ये सब उनके ही आशीर्वाद से हो पा रहा है. साथ ही मैं अपना परिवार वाले माता पिता, कोच उन सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया. पिछले एक महीने मेरे लिए बेहद मुश्किल रहे हैं. ऐसे लग रह है जैसे सपना साकार हो गया है.

'भगवान साथ खड़े'
जेमिमा ने बताया, ' मुझे पता था कि मैदान पर बस अपना खेल दिखाना है और बेहतर प्रदर्शन करना है. बाकि सब भगवान देख लेंगे. मैं पारी की शुरुआत में बस खेल रही थी और खुद से बातें किए जा रही थी. जैसे-जैसे मैच करीब जा रहा था मुझे बाईबिल की लाइन याद आ रही थी जो मैंने पढ़ी. शांत रहो भगवान तुम्हारे साथ  खड़े हैं और वही हुआ और भगवान ने मेरे लिए लड़ाई की."

'जीत के लिए शतकों'

जेमिमा ने ये भी बताया की उन्हें 3 नंबर पर खेलना है ये आखिरी में पता लगा. उन्होंने कहा, ' मैं जब शावर ले रही थी, तब मुझे पता लगा कि आज मैं 3 नंबर पर खेलने जाउंगी. मेरे लिए शतक नहीं बल्कि भारत  की जीत सबसे बड़ी थी.  मैं आज के दिन को शतक या अर्धशतक के लिए नहीं बल्कि देश को जीत दिलाने के लिए था. 

ये भी पढ़ें: 'चुपचाप खड़े रहो...,' मैच विनर रोड्रिग्ज ने खोला सबसे बड़ा राज, 7 बार की चैंपियन हुई ध्वस्त

 

