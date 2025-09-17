कंगारुओं के खिलाफ ODI सीरीज के बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका, ये मैच विनर खिलाड़ी हुई सीरीज से बाहर

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मैच से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है. भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्ज टीम से बाहर हो चुकी हैं. भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका दूसरा मैच 17 सितंबर बुधवार को खेला जा रहा है. मैच शुरू होने से पहले टीम की अहम खिलाड़ी का बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है. बीसीसीआई ने उनके रिप्लेसमेंट का भी एनाउंसमेंट कर दिया है.

कड़ी निगरानी में रहेंगी रोड्रिग्ज

दरअसल, वायरल इन्फेक्शन और कमजोरी की वजह से मिडिल-ऑर्डर खिलाड़ी रोड्रिग्ज टीम से बाहर हो चुकी हैं. उनकी जगह पर टीम में तेजल हसनसीब को जगह दी गई है. बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी देखभाल में लगी हुई और माना जा रहा है कि वो वनडे विश्व कप के पहले पूरी तरीके से फिट होकर वापसी करेंगी.

आज का मैच होगा बेहद अहम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का आज 17 सितंबर को दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. टीम इंडिया को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे चल रही है. ऐसे में भारतीय टीम के लिए आज का मैच बेहद अहम होने वाला है. अगर टीम इंडिया आज हारती है तो सीरीज पूरी तरह से गंवा देगी. ये सीरीज वनडे विश्व कप की शुरुआत से पहले प्रैक्टिस के तौर पर खेली जा रही है.

जेमिमा रोड्रिग्ज का प्रदर्शन

पहले मैच में रोड्रिग्ज का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. उन्होंने पहले वनडे मैच में 26 गेंदों में महज 18 रन बनाए और दूसरे मैच से पहले उनका बाहर होना टीम के लिए बड़ा झटका है. हालांकि, अगले 2 वनडे मैचों के लिए तेजल हसबनिस को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. वनडे विश्व कप से पहले डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले आगे के मैच बेहद अहम साबित हो सकते हैं. ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा भारतीय टीम का क्या प्रदर्शन रहता है.

