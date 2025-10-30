Advertisement
Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:18 PM IST
रूंधे गले से प्रेजेंटेशन... जेमिमा का इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल, कहा- 4 महीने बहुत...

Jemimah Rodrigues ICC Womens World Cup: भारत ने महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर इतिहास रच दिया. यह महिला वनडे इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीतों में एक है. अब उसका मुकाबला रविवार (2 नवंबर) को फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगा. दोनों टीमें पहली बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए उतरेंगी. टीम इंडिया की जीत में स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्ज का बड़ा योगदान रहा. उन्होंने 134 गेंद पर नाबाद 127 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. इस दौरान जेमिमा ने 14 चौके लगाए. कंगारू टीम ने टॉस जीतकर 49.5 ओवरों में 338 रन बनाए. जवाब में भारत ने 48.3 ओवरों में 5 विकेट पर 341 रन बनाकर मैच को जीत लिया. कप्तान हरमप्रीत कौर ने 88 गेंदों पर 89 रन की पारी खेली.

भारत की जीत की सुपरस्टार

2022 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जेमिमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे. वह भावुक हो गई थीं और उन्होंने टीम की साथियों को गले लगा लिया. इस जीत के बाद जेमिमा ने कहा कि पिछले चार महीने उनके काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं. उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में एक यादगार पारी खेली. इस दौरान कप्तान हरमन के साथ तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की. इसके पहले उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ दूसरे विकेट के लिए 46, दीप्ति शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 38, ऋचा घोष के साथ पांचवें विकेट के लिए 46 और अमजोत कौर के साथ छठे विकेट के लिए नाबाद 31 रन की साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई.

ये भी पढ़ें: ​IND W vs AUS W: जेमिमा का शतक... ताजा हुई 8 साल पुरानी याद, नॉकआउट में सेंचुरी ठोकने वाली दूसरी भारतीय

जेमिमा हुईं इमोशनल

जेमिमा ने कहा, ''सबसे पहले, मैं यीशु का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. मैं यह सब अकेले नहीं कर सकती थी. मुझे पता है कि उन्होंने आज मुझे इस मुश्किल दौर से निकाला. मैं अपनी माँ, अपने पिताजी, अपने कोच और हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने इस दौरान मुझ पर विश्वास किया. पिछले चार महीने वाकई बहुत मुश्किल रहे, लेकिन यह एक सपने जैसा लग रहा है और अभी तक पूरी तरह से साकार नहीं हुआ है.''

ये भी पढ़ें: Women's World Cup Semi Final: सबसे बड़े चेज के साथ उलटफेर... 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टूटा घमंड, फाइनल में भारत

जेमिमा ने रचा इतिहास

जेमिमा रोड्रिग्स वर्ल्ड कप नॉकआउट रन-चेज में शतक बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज बन गईं. इससे पहले इंग्लैंड की नेट-साइवर ब्रंट (148*) ने 2022 के फाइनल में ऐसा किया था. जेमिमा के शतक की बदौलत टीम इंडिया तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है. इससे पहले 2005 और 2017 में उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था.

Rohit Raj

