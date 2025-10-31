Advertisement
trendingNow12982450
Hindi Newsक्रिकेट

'चुपचाप खड़े रहो...,' मैच विनर रोड्रिग्ज ने खोला सबसे बड़ा राज, 7 बार की चैंपियन हुई ध्वस्त

भारत और ऑस्ट्रेलिया विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. जेमिमा रोड्रिग्ज की धमाकेदार पारी की बदौलत टीम इंडिया अब 2025 महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है. जेमिमा ने मैच जीतने के बाद सिक्रेट बताया.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jemimah rodrigues
Jemimah rodrigues

भारत और ऑस्ट्रेलिया विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. जेमिमा रोड्रिग्ज की धमाकेदार पारी की बदौलत टीम इंडिया अब 2025 महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है.  मंगलवार 2 नवंबर को भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार फाइनल फतह करने उतरेगी. यह तीसरा मौका है जब भारतीय टीम फाइनल में विश्व कप फाइनल में है, लेकिन आज तक एक भी बार खिताब नहीं जीत पाई है. मुकाबला जीतने के बाद जीत की हीरो रही जेमिमा ने जश्न नहीं मनाया उनके चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू थे. जेमिमा ने मैच जीतने के बाद फाइनल में खेली गई पारी का राज खोल दिया है. 

ईश्वर को दिया श्रेय
मुकाबला जीताने के बाद जेमिमा इमोशनल हुई और उनके आंखो में खुशी साफ नजर आ रही थी. यह महज एक जीत नहीं उन करोड़ों लोगों के मुंह पर तमाचा था, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम को कम आंक रहा था. मैच जीतने के बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए जेमिमा रोड्रिग्ज ने कहा, ' मैं आखिर में बाइबिल में लिखी हुई बात को याद कर रही थी की चुपचाप खड़े रहो ईश्वर मेरे लिए खुद लड़ेगा.'

7 बार की चैंपियन को हराया
सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में हराकर भारतीय टीम ने एक नहीं कई रिकॉर्ड कायम किए. बता दें कि टीम इंडिया ने अपने अपने वनडे इतिहास के सबसे बड़े टारगेट को चेज करने का कीर्तिमान स्थापित किया. साथ ही तीसरा बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची. 7 बार विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराना अपने आप में एक बड़ी जीत थी. पूरे विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया को ही खिताब का दावेदार माना जा रहा था, जेमिमा रोड्रिग्ज ने उनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाई. 

Add Zee News as a Preferred Source

फाइनल में एंट्री 
पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 338 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर किया था. लीचफील्ड के 119 रनों की धमाकेदार पारी और फिर बची कसर गार्डनर ने पूरी कर 63 रनों की पारी खेली. 339 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने मुकाबला 48.3 ओवर में ही जीत लिया.  जीत की हीरो रही जेमिमा रोड्रिग्ज और कप्तान हरमनप्रीत कौर. जेमिमा रोड्रिग्ज ने 127 रनों की गजब की पारी खेली और कप्तान हरमनप्रीत ने भी 89 रनों की कीमत योगदान दिया. इसी के साथ टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है. 

ये भी पढ़ें: 'माइंडसेट बदल कर...,' भारत के पूर्व कोच ने किया सनसनीखेज खुलासा, इस क्रिकेटर को दिया सबसे बड़ा क्रेडिट

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

jemmiah rodigues

Trending news

दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
2020 Delhi Riot
दिल्ली दंगे: SC ने पुलिस से मांगा हलफनामा, सिंघवी बोले- माई लॉर्ड्स कम भाग्यशाली हैं
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?