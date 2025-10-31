'चुपचाप खड़े रहो...,' मैच विनर रोड्रिग्ज ने खोला सबसे बड़ा राज, 7 बार की चैंपियन हुई ध्वस्त

भारत और ऑस्ट्रेलिया विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. जेमिमा रोड्रिग्ज की धमाकेदार पारी की बदौलत टीम इंडिया अब 2025 महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है. मंगलवार 2 नवंबर को भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार फाइनल फतह करने उतरेगी. यह तीसरा मौका है जब भारतीय टीम फाइनल में विश्व कप फाइनल में है, लेकिन आज तक एक भी बार खिताब नहीं जीत पाई है. मुकाबला जीतने के बाद जीत की हीरो रही जेमिमा ने जश्न नहीं मनाया उनके चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू थे. जेमिमा ने मैच जीतने के बाद फाइनल में खेली गई पारी का राज खोल दिया है.

ईश्वर को दिया श्रेय

मुकाबला जीताने के बाद जेमिमा इमोशनल हुई और उनके आंखो में खुशी साफ नजर आ रही थी. यह महज एक जीत नहीं उन करोड़ों लोगों के मुंह पर तमाचा था, जो ऑस्ट्रेलिया के सामने भारतीय टीम को कम आंक रहा था. मैच जीतने के बाद पोस्ट प्रेजेंटेशन में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए जेमिमा रोड्रिग्ज ने कहा, ' मैं आखिर में बाइबिल में लिखी हुई बात को याद कर रही थी की चुपचाप खड़े रहो ईश्वर मेरे लिए खुद लड़ेगा.'

7 बार की चैंपियन को हराया

सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में हराकर भारतीय टीम ने एक नहीं कई रिकॉर्ड कायम किए. बता दें कि टीम इंडिया ने अपने अपने वनडे इतिहास के सबसे बड़े टारगेट को चेज करने का कीर्तिमान स्थापित किया. साथ ही तीसरा बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची. 7 बार विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराना अपने आप में एक बड़ी जीत थी. पूरे विश्व कप के दौरान ऑस्ट्रेलिया को ही खिताब का दावेदार माना जा रहा था, जेमिमा रोड्रिग्ज ने उनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाई.

फाइनल में एंट्री

पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 338 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर किया था. लीचफील्ड के 119 रनों की धमाकेदार पारी और फिर बची कसर गार्डनर ने पूरी कर 63 रनों की पारी खेली. 339 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने मुकाबला 48.3 ओवर में ही जीत लिया. जीत की हीरो रही जेमिमा रोड्रिग्ज और कप्तान हरमनप्रीत कौर. जेमिमा रोड्रिग्ज ने 127 रनों की गजब की पारी खेली और कप्तान हरमनप्रीत ने भी 89 रनों की कीमत योगदान दिया. इसी के साथ टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में पहुंच चुकी है.

