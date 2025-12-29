7 चौके, 8 छक्के... ईशान किशन के दोस्त ने विजय हजारे में मचाया गदर, भारत को जीता चुका है वर्ल्ड कप

Advertisement
Hindi Newsक्रिकेट7 चौके, 8 छक्के... ईशान किशन के दोस्त ने विजय हजारे में मचाया गदर, भारत को जीता चुका है वर्ल्ड कप

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में 33 गेंद पर शतक जड़कर सनसनी मचाने वाले ईशान किशन अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. हालांकि, सोमवार को झारखंड को उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अनुकूल रॉय ने उन्हीं की तरह तोड़फोड़ मचाते हुए पुडुचेरी के गेंदबाजों की हवा निकाल दी.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:35 PM IST
Jharkhand Allrounder Anukul Roy
Jharkhand Allrounder Anukul Roy

Vijay Hazare Trophy 2025-26: हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने वाली झारखंड की टीम 50-ओवर टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. सोमवार, 29 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में झारखंड ने पुडुचेरी को 133 रनों से रौंद दिया. इस जीत में ऑलराउंडर अनुकूल रॉय सबसे बड़े हीरो साबित हुए. बल्ले से कोहराम मचाते हुए अनुकूल ने 53 गेंदों पर 98 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में 33 गेंद पर शतक जड़कर सनसनी मचाने वाले ईशान किशन अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. हालांकि, सोमवार को झारखंड को उनकी कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अनुकूल रॉय ने उन्हीं की तरह तोड़फोड़ मचाते हुए पुडुचेरी के गेंदबाजों की हवा निकाल दी.

झारखंड की जीत में चमके अनुकूल रॉय

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. पहले कप्तान कुमार कुशाग्र ने 104 गेंद पर 105 रन बनाकर बुनियाद रखी और फिर अंतिम ओवरों में रन गति को रॉकेट बनाने का काम अनुकूल रॉय ने किया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 184.91 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 53 गेंद पर 98 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 8 छक्के जड़े. बल्ले से तबाही मचाने के बाद अनुकूल ने गेंद से भी कमाल किया और 9.4 ओवरों में 58 रन देकर 2 विकेट चटकाए. झारखंड के 368 रनों के जवाब में पुडुचेरी की टीम 235 रनों पर सिमट गई.

भारत को जीता चुके हैं U19 वर्ल्ड कप

28 वर्षीय अनुकूल रॉय का भारत के लिए खेलने का सपना अभी भी अधूरा है, लेकिन वो 2018 में अंडर-19 टीम का हिस्सा थे, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था. वो अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2018 में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. आईपीएल में अनुकूल रॉय ने 2019 में डेब्यू किया, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से उस सीजन उन्हें सिर्फ एक मैच में खेलने का मौका मिला था. 2023 में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा. अनुकूल रॉय ने अब तक आईपीएल में 12 मुकाबले खेले हैं. बाएं हाथ के ऑलराउंडर ने 26 रन बनाए हैं और 6 विकेट हासिल की है.

ये भी पढ़ें: 12 गेंद में चाहिए थे 18 रन... 6 बॉल में ही किया काम-तमाम, शाहीन अफरीदी को रुलाने वाले बल्लेबाज ने फिर मचाया कोहराम

 

