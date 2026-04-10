मुकुल चौधरी का खुलासा: पिता ने अपनी शादी से पहले ही देखा था क्रिकेटर बनाने का सपना, ये है करियर का टर्निंग प्वॉइंट

LSG vs KKR Highlights: लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) के बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के खिलाफ मिली रोमांचक जीत के बाद अपने संघर्षपूर्ण सफर को याद किया. उन्होंने डेथ ओवर्स में अर्धशतक लगाकर टीम को जीत दिला दी. ऐसा लग रहा था कि कोलकाता की टीम सीजन में अपना पहला मैच जीत लेगी. उसके गेंदबाजों ने मैच पर पकड़ बना रखी थी, लेकिन मुकुल चौधरी आउट ऑफ सिलेबस आ गए. उन्होंने 27 गेंद पर नाबाद 54 रन बनाकर कोलकाता के जबड़े से जीत छीन ली. उन्होंने 2 चौके और 7 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा.

मुकुल ने बताया कि उनके पिता की शादी से पहले ही यह सपना था कि उनका बेटा क्रिकेटर बने. आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद मुकुल ने 12-13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया. झुंझुनू में अच्छी एकेडमी न होने के कारण उन्हें जयपुर और बाद में टी20 क्रिकेट की बारीकियां सीखने के लिए गुरुग्राम जाना पड़ा.

मुकुल के करियर का टर्निंग प्वॉइंट

मुकुल ने अपने करियर के उस मोड़ को याद किया जिसने उन्हें आत्मविश्वास दिया. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक अंडर-19 मैच उनके लिए निर्णायक साबित हुआ. यह एक कम स्कोर वाला मुकाबला था. उस मैच में मुकुल ने शानदार रन बनाए थे, जिसे देखकर उनके पिता को यकीन हो गया था कि उनका बेटा क्रिकेट की दुनिया में नाम रोशन करेगा.

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दबाव के समय मुकुल की क्या रणनीति रहती है?

मैच के दौरान दबाव को संभालने के सवाल पर इस युवा खिलाड़ी ने इसे एक अवसर की तरह देखा. मुकुल ने कहा, ''दबाव हमेशा रहता है, लेकिन भगवान ने हमें यह मौका दिया है और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं.'' उन्होंने खुलासा किया कि ईडन गार्डन्स में उनकी योजना अंत तक टिके रहने की थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अगर वह आखिरी तक रहे तो टीम को जीत दिला सकते हैं.

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मैच में क्या-क्या हुआ?

ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181/4 का स्कोर खड़ा किया था. कोलकाता की ओर से अजिंक्य रहाणे (41) और अंगकृष रघुवंशी (45) ने अच्छी पारियां खेलीं, जबकि अंत में रोवमैन पॉवेल (39) और कैमरन ग्रीन (32) ने पारी को मजबूती दी. लखनऊ ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आयुष बदोनी (54) और मुकुल चौधरी (54*) के अर्धशतकों की मदद से आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. उसने 20 ओवर में 7 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच को जीत लिया.