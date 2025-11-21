Advertisement
90 रन देकर 19 विकेट, क्रिकेट इतिहास का वो 'बाहुबली' रिकॉर्ड, जो 69 साल बाद भी बना हुआ है अमर कीर्तिमान!

Jim Laker 19 Wickets Records: क्या आप सोच सकते हैं कि क्रिकेट के एक मैच में 20 में से 19 विकेट कोई एक अकेला खिलाड़ी ले सकता है? बता दें कि हकीकत में ये कारनामा हुआ है. इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने 69 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह चमत्कार किया था. यह एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया. चलिए जानते हैं उस मैच की पूरी कहानी जब जिम लेकर ने अकेले पूरी टीम को आउट कर दिया था.

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 21, 2025, 03:03 PM IST
Jim Laker World record: क्रिकेट के इतिहास में कई रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो 'अमर' हो जाते हैं. ऐसा ही एक महा-रिकॉर्ड इंग्लैंड के दिग्गज स्पिनर जिम लेकर (Jim Laker) ने बनाया था. आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज इस रिकॉर्ड को छू भी नहीं पाया है. उन्होंने अकेले दम पर पूरी विपक्षी टीम को घुटनों पर ला दिया था. यह घटना 1956 की है, जब उन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 19 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था.

ओल्ड ट्रैफर्ड का वो ऐतिहासिक टेस्ट (1956)
यह किस्सा 1956 का है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी. सीरीज का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जा रहा था. यह मैच 'एशेज सीरीज' का हिस्सा था. इसी मैच में जिम लेकर ने अपनी फिरकी (स्पिन) का ऐसा जाल बुना कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उसमें बुरी तरह फंस कर रह गए.

एक विकेट से चूक गए 'परफेक्ट 20'
जिम लेकर ने इस मैच में जो किया, वह चमत्कार से कम नहीं था. उन्होंने मैच की पहली पारी में 9 विकेट चटकाए. सिर्फ एक विकेट उनसे छूट गया जो टोनी लॉक ने लिया. इसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने पूरे 10 के 10 विकेट अपने नाम किए. यानी कुल मिलाकर मैच के 20 विकेटों में से 19 विकेट अकेले जिम लेकर ने लिए. उन्होंने मैच में सिर्फ 90 रन देकर 19 विकेट हासिल किए, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

पहली बार 'परफेक्ट 10' का कारनामा
जिम लेकर दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बने थे, जिन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का करिश्मा किया था. उनके बाद यह कारनामा भारत के अनिल कुंबले और न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने भी किया, लेकिन 'एक मैच में 19 विकेट' लेने के मामले में जिम लेकर आज भी सबसे आगे हैं. कोई भी गेंदबाज 19 विकेट के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है.

इंग्लैंड की एकतरफा जीत
जिम लेकर की इस तूफानी गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड ने उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को बहुत बुरी तरह हराया था. इंग्लैंड ने वह मैच एक पारी और 170 रनों के बड़े अंतर से जीता था. ऑस्ट्रेलियाई टीम लेकर की गेंदों को समझ ही नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई.

जिम लेकर का करियर और सफर
जिम लेकर का जन्म 9 फरवरी 1922 को यॉर्कशायर में हुआ था. उन्होंने इंग्लैंड के लिए कुल 46 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 193 विकेट हासिल किए. इस महान गेंदबाज का निधन 23 अप्रैल 1986 को हुआ था. उनका यह 19 विकेट वाला रिकॉर्ड आज भी क्रिकेट की दुनिया में अजूबा बना हुआ है.

Lalit Kishor

