PBKS vs RCB: मैच शुरू होने से पहले ही बवाल, कप्तान बन जितेश शर्मा ने पंजाब को ललकारा, सुनकर खौल उठेगा श्रेयस का खून!

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru: आईपीएल 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. पिछले सीजन फाइनल में यही दोनों टीमें आमने-सामने थी, तब आरसीबी ने बाजी मारी थी. निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को वो हार अभी तक चुभ रही होगी. वहीं, आज के मैच में RCB की कप्तानी कर रहे जितेश शर्मा ने टॉस के दौरान कुछ ऐसा कह दिया, जिससे माहौल गरमा गया है.
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Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru: आईपीएल 2026 के 61वें मैच में पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है. इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. पिछले सीजन फाइनल में यही दोनों टीमें आमने-सामने थी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए उस मैच में आरसीबी ने बाजी मारी थी. निश्चित रूप से श्रेयस अय्यर एंड कंपनी को वो हार अभी तक चुभ रही होगी. वहीं, आज के मैच में RCB की कप्तानी कर रहे जितेश शर्मा ने टॉस के दौरान कुछ ऐसा कह दिया, जिससे माहौल गरमा गया है. पहले तो ये बता दें कि धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में आरसीबी के रेगुलर कप्तान रजत पाटीदार नहीं खेल रहे हैं और उनकी जगह जितेश शर्मा टीम की कमान संभाल रहे हैं. पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.
पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच आईपीएल 2026 के प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम है. अगर RCB ये मुकाबला जीतेगी तो प्लेऑफ में उनका टिकट कन्फर्म हो जाएगा, वहीं पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो जाएगी. आरसीबी के खाते में 12 मैचों में 16 अंक हैं, जबकि पंजाब किंग्स के खाते में 12 मैचों में 13 अंक हैं. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को लगातार 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.
आरसीबी के स्टैंड-इन कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस के दौरान बड़ा बयान दिया. उन्होंने इस मैच के महत्व को समझाते हुए पंजाब किंग्स पर तंज कसा. जितेश ने कहा, ''हम हर विभाग में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं. आज की एक जीत से प्लेऑफ में हमारी जगह पक्की हो जाएगी, इसलिए यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच है. इस स्तर पर हर मुकाबला अहम है. यही नहीं, हमारी जीत से पॉइंट्स टेबल में भी उथल-पुथल मचेगी और कई टीमों की किस्मत का फैसला भी होगा.
जितेश शर्मा के इस बयान को फैंस पंजाब किंग्स पर तंज की तरह देख रहे हैं, क्योंकि आरसीबी की जीत से पंजाब का सफर समाप्त हो सकता है. वहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस ये दुआ करेंगे कि RCB ये मुकाबला जीत जाए, जिससे CSK प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (WK), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (C, सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बराड़, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
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