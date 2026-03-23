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Hindi Newsक्रिकेटIPL से पहले 11 करोड़ के बल्लेबाज का गदर, RCB के प्रैक्टिस मैच में ठोके विराट से ज्यादा रन

IPL से पहले 11 करोड़ के बल्लेबाज का गदर, RCB के प्रैक्टिस मैच में ठोके विराट से ज्यादा रन

IPL 2026: आईपीएल 2026 का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है. डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी इस सीजन भी धमाल मचाने के लिए तैयार है. इसका अंदाजा टीम की प्रैक्टिस से लगाया जा सकता है. विराट कोहली से लेकर जितेश शर्मा तक कई खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करते दिखे. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:53 PM IST
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RCB (x)
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IPL 2026: आईपीएल 2026 का इंतजार लगभग खत्म हो चुका है. डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी इस सीजन भी धमाल मचाने के लिए तैयार है. इसका अंदाजा टीम की प्रैक्टिस से लगाया जा सकता है. विराट कोहली से लेकर जितेश शर्मा तक कई खिलाड़ी दमदार प्रदर्शन करते दिखे. टीम के फिनिशर जितेश शर्मा ने अपनी बैटिंग से महफिल ही लूट ली. टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर ने भी शानदार प्रदर्शन किया.

टीम की शानदार बैटिंग

28 मार्च को  क्रुणाल पांड्या और वेंकटेश अय्यर की कप्तानी में दो टीमों में बंटे बल्लेबाजों ने दमदार पारियां खेली. पहली बार आरसीबी की टीम डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतर रही है. टीम की तरफ से धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिली. RCB ने सोमवार सुबह सोशल मीडिया पर अपने प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्रैक्टिस मैच के खास लम्हें नजर आए. 

जितेश शर्मा का शानदार प्रदर्शन

सबसे ज्यादा सुर्खिया प्रैक्टिस मैच में जितेश शर्मा ने बटोरी. उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में 81 रन बनाए. विराट कोहली ने तेज तर्रार अंदाज में 12 गेंद में 29 रन की पारी खेली. टिम डेविड (14 गेंदों में 36 रन) और वेंकटेश अय्यर (16 गेंदों में 30 रन) ने भी बल्ले से प्रभावित किया. टीम के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने बताया कि ये मुकाबला कितना शानदार था. 

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क्या बोले क्रुणाल पांड्या?

क्रुणाल पांड्या ने कहा, 'यह एक अच्छा प्रैक्टिस मैच था. सभी ने अच्छी बैटिंग की. भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अभिनंदन (सिंह) ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मंगेश (यादव) ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. बल्लेबाजों में, जितेश ने बहुत अच्छा खेला. उनके कुछ शॉट्स कमाल के थे. टिम डेविड ने बहुत अच्छा खेला. वेंकटेश और विराट ने अच्छी बैटिंग की. आज विराट ने जिस इरादे से खेला और उनके कुछ शॉट्स कमाल के थे. वह अच्छी लय में दिख रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत है.'

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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