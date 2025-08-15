संजू सैमसन और कौन? पंत या जुरेल नहीं, इस विकेटकीपर की एशिया कप में चमकेगी किस्मत, गंभीर दिलाएंगे एंट्री!

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होगा. इसके लिए अभी तक किसी भी टीम का ऐलान नहीं हुआ है. दुबई में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए उम्मीद की जा रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) अगले कुछ दिनों में टीम इंडिया का ऐलान कर सकता है. हालांकि, सेलेक्टर्स के सामने खिलाड़ियों के चयन को लेकर कई बड़े सवाल हैं. इस बीच के बड़ी खबर आई है. रिपोर्ट्स की मानें तो जितेश शर्मा एशिया कप में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में चुने जा सकते हैं.

ऋषभ पंत का खेलना मुश्किल

हाल ही में एशिया कप के लिए टीम इंडिया के सेलेक्शन से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स सामने आईं कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों को अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति नजरअंदाज कर सकती है. इस बीच यह भी खबर आई कि इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टीम में नहीं चुना जा सकता. एशिया कप से पहले उनके पूरी तरह फिट होने की संभावना नहीं है, जिसके चलते उन्हें टीम में शामिल नहीं किए जाने की योजना है.

संजू सैमसन विकेटकीपर के रूप में पहली पसंद

ऋषभ पंत के एशिया कप से लगभग बाहर होने स्थिति के बीच संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में पहली पसंद हैं. बता दें कि संजू सैमसन भारत की पिछली दो टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज ही टीम का हिस्सा थे. साउथ अफ्रीका दौरे पर चार मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में भी उन्होंने कीपिंग की थी, जब इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू 5 मैचों की टी20 सीरीज में भी वह कीपर थे. ऐसे में एशिया कप में वह ही टीम इंडिया की विकेटकीपर के रूप में पहली पसंद होंगे.

जुरेल नहीं, इस खिलाड़ी की चमकेगी किस्मत!

जहां संजू सैमसन को एशिया कप 2025 के लिए नंबर-1 पसंद का विकेटकीपर बल्लेबाज बताया जा रहा है. वहीं, ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी कथित तौर पर बैकअप की भूमिका के लिए रेस में हैं. इस बीच PTI की एक रिपोर्ट आई है कि जितेश शर्मा को एशिया कप के लिए टीम इंडिया में दूसरे विकेटकीपर और फिनिशर के रूप में चुने जाने की संभावना है. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा कि सेलेक्टर्स क्या फैसला लेते हैं.

जितेश का टी20 इंटरनेशनल करियर

जितेश शर्मा के टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो 31 साल का यह क्रिकेटर अब तक 9 मैच खेल चुका है. इसमें उन्होंने 35 रन के सर्वाधिक स्कोर के साथ कुल 100 रन बनाए हैं. उन्होंने विकेटकीपिंग करते हुए 3 कैच लिए हैं और एक स्टंपिंग भी की. उन्होंने नेपाल के खिलाफ 2023 में हुए एशियन गेम्स में भारत के लिए T20I डेब्यू किया. इसके बाद उन्हें 2023 में साउथ अफ्रीका दौरे पर भी टी20 मैच खेले. आखिरी बार उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2024 में टी20 मैच खेला था. जितेश शर्मा आईपीएल में छक्के लगाकर मैच जिता चुके हैं.