टी20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ सेलेक्शन, फिर पिता की मौत... अब जोरदार वापसी के लिए तैयार यह धुरंधर

Jitesh Sharma T20 World Cup: जितेश शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम से बाहर होने और अपने पिता के निधन पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि पिता के अंतिम समय में उनके साथ रहना वर्ल्ड कप खेलने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था और उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Mar 11, 2026, 11:34 PM IST
Photo Credit: BCCI
Photo Credit: BCCI

Jitesh Sharma T20 World Cup: भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज जितेश शर्मा ने हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम में शामिल न होने के पीछे का एक गहरा और भावुक कारण शेयर किया है. 32 वर्षीय इस खिलाड़ी ने खुलासा किया कि उनके पिता मोहन शर्मा का निधन 1 फरवरी 2026 को एक बीमारी के बाद हो गया था. भारत के वर्ल्ड कप अभियान शुरू होने से ठीक पहले जितेश के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था.

जितेश ने बताया कि हालांकि शुरुआत में उन्हें टीम में न चुने जाने पर निराशा और दुख हुआ था, लेकिन अब उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं है. उनका मानना है कि टीम से बाहर रहने की वजह से ही वह अपने पिता के जीवन के अंतिम सात दिनों में उनके साथ रह सके और उनकी सेवा कर सके. जितेश की जगह अचानक से ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया था और चयनकर्ताओं का यह फैसला सही साबित हुआ.

चयनकर्ताओं ने इशान किशन को क्यों चुना?

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चयन के दौरान जितेश शर्मा को एक बैकअप विकेटकीपर के तौर पर देखा जा रहा था. हालांकि, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम के संतुलन को देखते हुए अंतिम समय में एक बड़ा बदलाव किया. संजू सैमसन टीम की पहली पसंद थे और टीम प्रबंधन एक ऐसे बैकअप विकेटकीपर की तलाश में था जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सके. ईशान किशन के घरेलू क्रिकेट और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार फॉर्म को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें जितेश पर प्राथमिकता दी. इस रणनीतिक फैसले के कारण जितेश को 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिल पाई.

पिता के निधन के बाद जितेश क्या बोले?
 
जितेश ने हाल ही एक इंटरव्यू में अपनी भावनाओं को जाहिर किया. उन्होंने कहा कि एक इंसान होने के नाते वह निराश जरूर थे, लेकिन उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें इस कठिन समय में बहुत सहारा दिया.  उन्होंने भावुक होकर कहा, ''बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता को वर्ल्ड कप से ज्यादा मेरी जरूरत थी. उसके बाद मुझे कोई पछतावा या किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं रहा.'' उन्होंने यह भी कहा कि वह भगवान के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें उन सात दिनों में अपने पिता की देखभाल करने का अवसर मिला. जितेश ने वर्ल्ड कप के मैचों को घर पर टीवी पर देखा और स्वीकार किया कि खेलना घर बैठकर देखने से कम तनावपूर्ण होता है.

ये भी पढ़ें: 'माफी मांगने की क्या जरूरत?' अर्शदीप की आक्रामकता पर बोले गंभीर, लगा था जुर्माना

परिवार की जिम्मेदारी अब किसके कंधों पर है?

पिता के जाने के बाद जितेश के कंधों पर परिवार का बोझ बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि एक बड़े बेटे के तौर पर अब परिवार के सभी महत्वपूर्ण फैसले लेने की जिम्मेदारी उनकी है. उन्हें अब अपनी मां और भाई का ख्याल रखना है. जितेश ने कहा, ''मैं उनके सामने कमजोर नहीं पड़ सकता क्योंकि वे मुझे क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं और मुझसे उम्मीदें लगाए हुए हैं.'' उन्होंने यह भी साझा किया कि उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा खाली रहेगा, लेकिन वह अपने पिता की शिक्षाओं को याद रखते हैं. उनके अनुसार, यदि उनके पिता जीवित होते, तो वे उन्हें उदास होने के बजाय अभ्यास करने और खेलने की सलाह देते.

ये भी पढ़ें: आईपीएल के 20 मैचों का शेड्यूल जारी, ओपनिंग मुकाबले में नहीं होगी कोहली-धोनी की टक्कर

आईपीएल 2026 में दिखेगा जितेश का जलवा

अब जब वर्ल्ड कप का रोमांच समाप्त हो चुका है, जितेश शर्मा का पूरा ध्यान आगामी आईपीएल 2026 पर है. वे मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए खेलेंगे. पिछले साल आरसीबी की पहली ऐतिहासिक जीत में जितेश ने फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाई थी और 176.35 की शानदार स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए थे. उन्होंने बताया कि आरसीबी के कैंप में उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और टीम के सभी खिलाड़ी फॉर्म में दिख रहे हैं. आरसीबी 28 मार्च को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026T20 World Cup 2026

