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घरेलू धरती पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बने जो रूट, रिकी पोंटिंग के महारिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

Joe Root Breaks Ricky Ponting Record: जो रूट ने रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़कर घरेलू सरजमीं पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. क्या रूट तोड़ पाएंगे महान सचिन तेंदुलकर का सर्वकालिक टेस्ट रिकॉर्ड?

Written ByRohit Raj
Published: Aug 30, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:13 PM IST
घरेलू धरती पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बने जो रूट, रिकी पोंटिंग के महारिकॉर्ड को पीछे छोड़ा
Image Credit: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट . Picture Image: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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