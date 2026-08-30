घरेलू धरती पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बने जो रूट, रिकी पोंटिंग के महारिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

Joe Root Breaks Ricky Ponting Record: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रूट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़कर अपनी घरेलू सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया. यह उनके शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि है. रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 24 रन बनाए.
इस मैच की शुरुआत से पहले रूट को ऑस्ट्रेलिया में रिकी पोंटिंग के बनाए 7,578 टेस्ट रनों के आंकड़े को पार करने के लिए केवल 13 रनों की जरूरत थी. पहली पारी में केवल 4 रन पर आउट होने के बाद रूट ने दूसरी पारी में वापसी की. उन्होंने 37 गेंदों में 24 रन बनाए. इसके साथ ही घरेलू टेस्ट मैचों में उनके रनों की कुल संख्या 7,591 हो गई है. यह ऐतिहासिक मील का पत्थर जो रूट ने इंग्लैंड की धरती पर अपने 89वें टेस्ट मैच में हासिल किया है. इसकी तुलना में रिकी पोंटिंग ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में 7,578 रन बनाने के लिए कुल 92 टेस्ट मैच खेले थे. रूट ने पोंटिंग से तीन मैच कम खेलकर ही यह कमाल कर दिखाया है.
जो रूट का यह नया रिकॉर्ड उन्हें घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सर्वकालिक सूची में पहले स्थान पर ले आया है. इस सूची में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने भारत में 94 टेस्ट मैचों में 7,216 रन बनाए थे. उनके अलावा श्रीलंका के महेला जयवर्धने और दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस भी घरेलू मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल हैं.
घरेलू रिकॉर्ड को अपने नाम करने के बाद अब जो रूट का अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा रनों का सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर का अंत 15,921 रनों के ऐतिहासिक आंकड़े के साथ किया था. जो रूट अब इस महारिकॉर्ड को पार करने से केवल लगभग 1,700 रन दूर हैं.
दिलचस्प बात यह है कि जो रूट का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तब आया है जब वह साल 2026 के घरेलू सीजन में अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. इंग्लिश कप्तान पिछले 10 पारियों से एक भी शतक नहीं लगा पाए हैं. इस सीजन में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर सिर्फ 77 रन रहा है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ द ओवल में आया था. पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में भी वह कोई बड़ा स्कोर नहीं बना सके और 24 रन पर मोहम्मद अली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए.
भले ही हालिया फॉर्म थोड़ा धीमा हो, लेकिन जो रूट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक और बड़े रिकॉर्ड के बेहद करीब खड़े हैं. फिलहाल उनके नाम इंग्लिश सरजमीं पर 199 मैचों की 260 पारियों में कुल 11,928 अंतरराष्ट्रीय रन दर्ज हैं. उन्हें अपने घर में 12,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने के लिए अब केवल 72 और रनों की आवश्यकता है, जिससे वह यह मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के केवल छठे और इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.
घरेलू अंतरराष्ट्रीय रनों के मामले में भी सचिन तेंदुलकर के नाम ही सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है, जिन्होंने भारत में खेलते हुए 258 मैचों की 313 पारियों में कुल 14,192 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं. हालांकि, सचिन के कुल टेस्ट रनों के रिकॉर्ड को चुनौती देने के लिए रूट को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है. लॉर्ड्स में रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने के बाद अब सचिन का यह बड़ा रिकॉर्ड भी रूट की नजरों के सामने आ गया है.