घरेलू धरती पर सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज बने जो रूट, रिकी पोंटिंग के महारिकॉर्ड को पीछे छोड़ा

इस मैच की शुरुआत से पहले रूट को ऑस्ट्रेलिया में रिकी पोंटिंग के बनाए 7,578 टेस्ट रनों के आंकड़े को पार करने के लिए केवल 13 रनों की जरूरत थी. पहली पारी में केवल 4 रन पर आउट होने के बाद रूट ने दूसरी पारी में वापसी की. उन्होंने 37 गेंदों में 24 रन बनाए. इसके साथ ही घरेलू टेस्ट मैचों में उनके रनों की कुल संख्या 7,591 हो गई है. यह ऐतिहासिक मील का पत्थर जो रूट ने इंग्लैंड की धरती पर अपने 89वें टेस्ट मैच में हासिल किया है. इसकी तुलना में रिकी पोंटिंग ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया में 7,578 रन बनाने के लिए कुल 92 टेस्ट मैच खेले थे. रूट ने पोंटिंग से तीन मैच कम खेलकर ही यह कमाल कर दिखाया है.