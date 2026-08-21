167 मैच में 68 अर्धशतक... जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, अब क्या होगा अगला टारगेट?

इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज और टेस्ट कप्तान जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. जो रूट ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसे बनाने में मास्टर ब्लास्टर को 24 साल का समय लग गया था. जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट की पहली पारी में 112 गेंद पर 66 रन ठोक दिए. जो रूट ने 58.93 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 10 चौके जमाए. जो रूट का यह टेस्ट क्रिकेट में 68वां अर्धशतक था. जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मैचों में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.
जो रूट ने इसी के साथ ही सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है. जो रूट ने महज 167 मैचों में ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 68 अर्धशतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है. वहीं, सचिन तेंदुलकर को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 68 अर्धशतक जड़ने के वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए 200 मैच लगे थे. अब जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर से 33 टेस्ट मैच कम खेले हैं. वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज शिव नारायण चंद्रपॉल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं, जिन्होंने 164 टेस्ट मैचों में 66 अर्धशतक ठोके थे.
1. जो रूट (इंग्लैंड) - 167 टेस्ट मैचों में 68 अर्धशतक
2. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 200 टेस्ट मैचों में 68 अर्धशतक
3. शिव नारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज) - 164 टेस्ट मैचों में 66 अर्धशतक
4. एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) - 156 टेस्ट मैचों में 63 अर्धशतक
5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 164 टेस्ट मैचों में 63 अर्धशतक
6. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 168 टेस्ट मैचों में 62 अर्धशतक
जो रूट पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं. जो रूट इसके अलावा कप्तान के तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 3,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं. जो रूट को कप्तान के तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में 3000 रन पूरे करने के लिए 42 रनों की जरूरत थी. जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ 66 रनों की पारी खेलकर यह बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम पर दर्ज कर लिया है. बेन स्टोक्स ने जून 2026 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद जो रूट को एक बार फिर से इंग्लैंड टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया गया था.
1. जो रूट (इंग्लैंड) - 34 टेस्ट मैचों में 3024 रन
2. बेन स्टोक्स (इंग्लैंड) - 40 टेस्ट मैचों में 2182 रन
3. दिमुथ करुणारत्ने (श्रीलंका) - 24 टेस्ट मैचों में 2160 रन
4. क्रेग ब्रेथवेट (वेस्टइंडीज) - 32 टेस्ट मैचों में 1994 रन
5. बाबर आजम (पाकिस्तान) - 20 टेस्ट मैचों में 1918 रन
इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट का अब अगला टारगेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ध्वस्त करना है. इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने अभी तक 167 टेस्ट मैचों की 305 पारियों में 50.64 की औसत से 14180 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 41 शतक और 68 अर्धशतक ठोके हैं. वहीं, सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के टेस्ट करियर में 200 मैच खेले और 53.78 की औसत से 15921 रन बटोरे हैं. सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक और 68 अर्धशतक जमाए हैं. सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से अब जो रूट केवल 1742 रन ही पीछे हैं.