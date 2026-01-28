Advertisement
trendingNow13089776
Hindi Newsक्रिकेटरूट का ऐतिहासिक प्रहार, लारा का महारिकॉर्ड ध्वस्त, ऐसा करने वाले इकलौते इंग्लिश प्लेयर

रूट का ऐतिहासिक प्रहार, लारा का महारिकॉर्ड ध्वस्त, ऐसा करने वाले इकलौते इंग्लिश प्लेयर

क्रिकेट जगत में एक से एक बढ़कर एक ऐतिहासिक खिलाड़ी हुए हैं. कई ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जिन्होंने इस खेल में अपने नाम पर कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम पर है. बहरहाल आज हम बात कर रहे हैं रूट के अनोखे रिकॉर्ड के बारे में, रूट ने ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Joe Root
Joe Root

क्रिकेट जगत में एक से एक बढ़कर एक ऐतिहासिक खिलाड़ी हुए हैं. कई ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जिन्होंने इस खेल में अपने नाम पर कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं. क्रिकेट जगत में सबसे ज्यादा रन बनाने का महारिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम पर है. लेकिन, आज हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज मौजूदा समय में नंबर 1 इंग्लिश खिलाड़ी जो रूट के बारे में. रूट ने बीते कुछ सालों में जबरदस्त बल्लेबाजी कर दुनिया भर में खुब ख्याति बटोरी है. खासकर टेस्ट क्रिकेट में जो रूट एक अलग ही खिलाड़ी उभर कर आए हैं. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं. वहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में रूट रिकी पोंटिंग के साथ संयुक्त रुप से तीसरे खिलाड़ी हैं. बहरहाल आज हम बात कर रहे उनके एक अनोखे रिकॉर्ड के बारे में, रूट ने ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

रूट ने तोड़ा लारा का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज अपनी शानदार बैटिंग से दुनिया भर में जमकर नाम कमाने वाले जो रूट ने कल श्रीलंका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड बना दिया है. रूट ने श्रीलंका के खिलाफ शतकीय पारी की बदौलत अपने नाम पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. बता दें कि जो रूट ने वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा का रिकॉर्ड बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. दरअसल, ब्रायन लारा ने अपने ओवरऑल इंटरनेशनल करियर में 22358 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया था. रूट ने श्रीलंका के खिलाफ खेली गई शतकीय पारी से लारा के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.अब वह वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8वें खिलाड़ी हैं. रूट के नाम पर ओवरऑल 22413 रन बनाने का महारिकॉर्ड काबिज हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

जल्द तोड़ेंगे द्रविड़ का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट जल्द ही भारत के टेस्ट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ के महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. बता दें कि रूट के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 22413 रन बनाने का रिकॉर्ड है. उनसे आगे भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं. द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल करियर में ओवरऑल 24208 रन बनाए हैं. रूट अब उनसे 95 रन और पीछे हैं. मतलब बस 1 शतक वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7वें खिलाड़ी बन जाएंगे.

रूट का इंटरनेशनल करियर 

मौजूदा समय में इंग्लैंड क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक जो रूट का नाम है. रूट ने अपने अभी तक के करियर में 384 इंटरनेशनल मैचों की 505 पारियों में 49.80 के बेहतरीन औसत से ओवरऑल 22413 रन बनाने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. 35 वर्षीय बल्लेबाज जो रूट ने अपने अभी तक के करियर में 61 शतक ठोकने का कारनामा किया है. इस दौरान रूट का उच्चतम स्कोर 262 रनों का रहा है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में आया है. रूट ने बीते कुछ सालों में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए साबित कर दिखाया है कि उन्हें क्यों मॉर्डन डे क्रिकेट में बेस्ट इंग्लिश प्लेयर का दर्जा दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:विराट से विलियमसन तक: Fab 4 में कौन है इंटरनेशनल क्रिकेट का असली किंग? समझें पूरा समीकरण

 

 

 

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Joe Root breaks brian lara recordJoe Root

Trending news

बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान