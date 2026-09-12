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जो रूट ने रचा इतिहास: ध्वस्त किया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड , टेस्ट में सबसे अधिक फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बने

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी जो रूट ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए रूट अब टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 12, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:57 PM IST
जो रूट ने रचा इतिहास: ध्वस्त किया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड , टेस्ट में सबसे अधिक फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बने

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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