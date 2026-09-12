जो रूट ने रचा इतिहास: ध्वस्त किया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड , टेस्ट में सबसे अधिक फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बने

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद पाकिस्तान आखिरी टेस्ट में इज्जत बचाने उतरा था. हालांकि, बाबर आजम की अगुआई वाली टीम इज्जत बचाने में भी सफल नहीं हुई. अंग्रेजों ने 3-0 से पीटकर पाकिस्तान का व्हाइटवॉश कर दिया. पहले और दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड ने बड़ी जीत हासिल की थी. वहीं, SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में पाकिस्तान का शर्मनाक रिकॉर्ड अभी भी कायम है. इन देशों में पाकिस्तान ने पिछले 19 मैचों में जीत का स्वाद नहीं चखा है. इंग्लैंड ने पहली बार अपने घर पर पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा है.