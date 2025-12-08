Advertisement
रूट ने की कपिल देव की बराबरी, टेस्ट इतिहास के सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड से जुड़ा नाम, जानें पूरा मामला

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए एशेज सीरीज के दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया की बुरी तरह से हार हुई. पिंक बॉल टेस्ट मैच में इंग्लैंड की करारी हार हुई. इसी के साथ इंग्लैंड अब सीरीज में 2-0 से पीछे हो गई है. हालांकि रूट ने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है. 

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 08, 2025, 11:40 AM IST
Joe Root
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए एशेज सीरीज के दूसरे मैच में भी ऑस्ट्रेलिया की बुरी तरह से हार हुई. पिंक बॉल टेस्ट मैच में इंग्लैंड की करारी हार हुई. इसी के साथ इंग्लैंड अब सीरीज में 2-0 से पीछे हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने पिंक बॉल हिस्ट्री का एक और मैच अपने नाम कर लिया है. अब ऑस्ट्रेलिया के नाम 16 में से 15 मैच हो गए हैं. दोनों ही टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिर में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया बाजी मारने में तैयार रही. सीरीज की शुरुआत से ही लागतार जो रूट के नाम पर सवाल बना हुआ था, लेकिन रूट ने सभी सवालों के जवाब अपने बल्ले से दिया और जबरदस्त शतकीय पारी खेली. हालांकि रूट ने इसके साथ ही अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है. 

रूट के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
गौरतलब है इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जो रूट ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर बिना एक भी मैच जीते 16 टेस्ट मैच अभी तक खेल चुके हैं. वह ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं. अभी तक ये शर्मनाक रिकॉर्ड भारत के महान ऑलराउंडर कपिल देव के नाम था. वह पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने बिना एक भी मैच जीते 16 टेस्ट मैच खेले हैं. बता दें कि आजतक कोई भी खिलाड़ी एक देश में बिना मैच जीते इतने मैच नहीं खेला है. 

कपिल देव
इससे पहले रूट जैसा रिकॉर्ड  कपिल देव के नाम पर स्थापित था. उन्होंने पाकिस्तान में 15 टेस्ट मैच खेले लेकिन एक में भी जीत नहीं हासिल कर पाए. कपिल देव ने 22 पारियों में 26.10 की औसत से 548 रन बनाने का काम किया था. साथ ही उन्होंने 44 विकेट भी हासिल किए थे, लेकिन वह एक भी मैच नहीं जीत पाए थे. अब इस मामले में जो रूट उनसे भी एक मैच आगे निकल गए हैं और शतक जड़ने के बावजूद रूट अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. 

रूट अभी भी पीछे
खास बात ये है कि जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर पिंक बॉल टेस्ट में शतक जड़ा, लेकिन आज भी वह रेड बॉल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़ने में असमर्थ रहे हैं.  बचे हुए मैचों में वह इस शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे और शतक जड़ने के साथ-साथ एशेज में इंग्लैंड की वापसी कराने के फिराक में होंगे.देखना दिलचस्प होगा रूट का आगे के मैचों में क्या प्रदर्शन रहता है.

ये भी पढें: ODI के 3 सबसे बड़े किंग.., इन महारथियों के नाम है सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, देखें पूरी लिस्ट

