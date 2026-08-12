नया कप्तान, नए नियम... पाकिस्तान टूर पर नहीं होगा नाइट कर्फ्यू, रूट ने टीम को दे दी खुली छूट?

जून के महीने में इंग्लैंड की टीम नाइटक्लब कंट्रोवर्सी के चलते सुर्खियों में थी. जीत के जश्न में डूबकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स और गेंदबाज गस एटकिंसन की रग्बी प्लेयर्स के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था. दोनों को टीम का कर्फ्यू तोड़ने के चलते इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सजा भी दी थी. इस कंट्रोवर्सी के बाद बेन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान किया. अब कमान जो रूट के हाथों में है और टीम पाकिस्तान दौरे की तैयारियों में जुटी है. 19 अगस्त से दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट की सीरीज खेली जाएगी, इससे पहले टीम के कर्फ्यू को लेकर रूट ने बड़ा बयान दे दिया है.