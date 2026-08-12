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नया कप्तान, नए नियम... पाकिस्तान टूर पर नहीं होगा नाइट कर्फ्यू, रूट ने टीम को दे दी खुली छूट?

इंग्लैंड क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. सत्ता पलट से टीम अलग नजर आ रही है. 19 अगस्त से इंग्लैंड की टीम 3 टेस्ट की सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरा करेगी. इससे पहले नाइटक्लब कांड को याद करते हुए जो रूट ने एक बड़ा बयान दे दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 12, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:30 PM IST
नया कप्तान, नए नियम... पाकिस्तान टूर पर नहीं होगा नाइट कर्फ्यू, रूट ने टीम को दे दी खुली छूट?
Image Credit: रूट ने टीम को दी खुली छूट. (PIC- ICC)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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