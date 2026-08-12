नया कप्तान, नए नियम... पाकिस्तान टूर पर नहीं होगा नाइट कर्फ्यू, रूट ने टीम को दे दी खुली छूट?

जून के महीने में इंग्लैंड की टीम नाइटक्लब कंट्रोवर्सी के चलते सुर्खियों में थी. जीत के जश्न में डूबकर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स और गेंदबाज गस एटकिंसन की रग्बी प्लेयर्स के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया था. दोनों को टीम का कर्फ्यू तोड़ने के चलते इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सजा भी दी थी. इस कंट्रोवर्सी के बाद बेन स्टोक्स ने संन्यास का ऐलान किया. अब कमान जो रूट के हाथों में है और टीम पाकिस्तान दौरे की तैयारियों में जुटी है. 19 अगस्त से दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट की सीरीज खेली जाएगी, इससे पहले टीम के कर्फ्यू को लेकर रूट ने बड़ा बयान दे दिया है.
जून में नाइटक्लब कांड के बाद कोच ब्रेंडन मैकुलम और पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स के कार्यकाल के दौरान पिछले एक साल में मैदान के बाहर हुई कई घटनाओं की वजह से इंग्लैंड के ड्रेसिंग-रूम कल्चर पर सवाल उठ रहे थे. इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर 2-1 से जीत के बाद मैकुलम ने भी अपना पद छोड़ दिया था. अब सत्ता पलट के बाद रूट ने साफ किया कि पाकिस्तान सीरीज के लिए कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा.
जो रूट ने स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा, "कोई कर्फ्यू नहीं होगा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इसे कोई बड़ी बात बनाने की जरूरत है. मेरा मानना है कि अगर खिलाड़ियों से मैदान पर जिम्मेदारी लेने की उम्मीद की जाती है, तो उन पर एक युवा के तौर पर भरोसा किया जाना चाहिए कि वे मैदान के बाहर भी सही फैसले लेंगे. यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें, एक टीम के तौर पर, स्टीफन फ्लेमिंग के साथ मिलकर ठीक से संभालना होगा और खुद पर नज़र रखनी होगी."
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जो रूट के हाथों में एक बार फिर टीम की कमान आई है. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज में 4-1 से मिली हार के बाद से ही इंग्लैंड टीम का कल्चर सवालों के घेरे में था. एक घटना में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक और न्यूजीलैंड के एक नाइटक्लब बाउंसर के बीच विवाद शामिल था. ECB के मुख्य कार्यकारी रिचर्ड गोल्ड ने जनवरी में कहा था कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को सख्त नियमों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आधी रात का कर्फ्यू भी शामिल है. लेकिन अब देखना होगा कि हैरी ब्रूक प्लेयर्स को फ्री हैंड देते हैं या नहीं.