चेजिंग में धोनी के रिकॉर्ड से चूके जो रूट... विराट को कर दिया पीछे, टॉप-2 में धांसू एंट्री

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. दूसरे वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में जो रूट ने मैच विनिंग पारी खेली. हालांकि, बदकिस्मती सेौ वह शतक से 1 रन से चूक गए, लेकिन उन्होंने विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. 99 रन की पारी खेलकर जो रूट टीम के संकटमोचक बने और भारत के 234 रन के लक्ष्य को हासिल कर टीम को जीत दिलाई.
इंग्लैंड टीम की शुरुआत बेहद खराबी हुई थी. सलामी बल्लेबाज बेन डकेट 0 पर जबकि जैकब बेथेल 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे थे. इसके बाद बैटिंग करने आए जो रूट ने आते ही जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा के शुरुआती दबाव को झेला. उन्होंने सूझ-बूझ से 133 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से नाबाद 99 रन ठोके.
जो रूट ने विराट कोहली के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया. वह अब वनडे के सफल चेज में सबसे ज्यादा औसत के मामले में (कम से कम 2000 रन) दूसरे नंबर पर आ चुके हैं. हालांकि, वह एमएस धोनी के रिकॉर्ड से चूक गए. धोनी इस मामले में पहले स्थान पर हैं. इस मामले में जो रूट का औसत 91.59 का रहा है. वहीं, धोनी का 102.71 का है और वह पहले स्थान पर काबिज हैं.
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विराट कोहली ने इस मुकाबले में 65 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत दिलाने में कामयाब नहीं हुए. सफल चेज में कम से कम 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट का औसत 89.07 का है. कोहली और धोनी ही ऐसे भारतीय बल्लेबाज हैं, जिनका इस लिस्ट में टॉप-5 में नाम देखने को मिलता है. भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी वनडे मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा, ये मुकाबला जो भी टीम जीतती है, सीरीज अपने नाम करेगी.