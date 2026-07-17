चेजिंग में धोनी के रिकॉर्ड से चूके जो रूट... विराट को कर दिया पीछे, टॉप-2 में धांसू एंट्री

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. दूसरे वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में जो रूट ने मैच विनिंग पारी खेली. हालांकि, बदकिस्मती सेौ वह शतक से 1 रन से चूक गए, लेकिन उन्होंने विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है. 99 रन की पारी खेलकर जो रूट टीम के संकटमोचक बने और भारत के 234 रन के लक्ष्य को हासिल कर टीम को जीत दिलाई.