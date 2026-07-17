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चेजिंग में धोनी के रिकॉर्ड से चूके जो रूट... विराट को कर दिया पीछे, टॉप-2 में धांसू एंट्री

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है. दूसरे वनडे मैच में मेजबान इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में जो रूट ने मैच विनिंग पारी खेली. हालांकि, बदकिस्मती से वह शतक से 1 रन से चूक गए, लेकिन उन्होंने विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 12:15 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:15 PM IST
चेजिंग में धोनी के रिकॉर्ड से चूके जो रूट... विराट को कर दिया पीछे, टॉप-2 में धांसू एंट्री

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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