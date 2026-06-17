Joe Root Test Centuries: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी 17 जून से 3 मैचों की हाई प्रोफाइल टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लंदन के केनिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा. केनिंगटन ओवल में यह दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट न्यूजीलैंड के खिलाफ केनिंगटन ओवल में में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दौरान महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का एक महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.
जो रूट न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच के दौरान अगर 1 शतक जड़ देते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में रिकी पोंटिंग का महान रिकॉर्ड तोड़ देंगे. जो रूट इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में रिकी पोंटिंग से आगे निकल जाएंगे. रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 168 टेस्ट मैच खेलते हुए 41 शतक जमाए थे. जो रूट की बात करें तो उन्होंने फिलहाल इंग्लैंड के लिए 164 टेस्ट मैचों में 41 शतक ठोके हैं. जो रूट 1 टेस्ट शतक और जड़ते ही रिकी पोंटिंग से आगे निकल जाएंगे. जो रूट इस रिकॉर्ड के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले महान बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे.
1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक
2. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 45 शतक
3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक
4. जो रूट (इंग्लैंड) - 41 शतक
5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक
जो रूट अगर 1 टेस्ट शतक और जड़ देते हैं, तो यह उनका टेस्ट क्रिकेट में 42वां शतक होगा. इसी के साथ ही वह रिकी पोंटिंग का महान रिकॉर्ड तोड़ देंगे. जो रूट की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 164 टेस्ट मैचों में 50.73 की औसत से 13952 रन बनाए हैं. जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक और 66 अर्धशतक जड़े हैं. टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का बेस्ट स्कोर 262 रन है. जो रूट टेस्ट करियर में 6 बार दोहरे शतक भी ठोक चुके हैं. 35 साल के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 15,921 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 1,970 रन ही दूर रह गए हैं.
1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन
2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,952 रन
3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन
4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन
5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन