रिकी पोंटिंग का महारिकॉर्ड तोड़ने से केवल 3 कदम दूर जो रूट, वर्ल्ड क्रिकेट में बजेगा इस अंग्रेज बल्लेबाज का डंका

Joe Root Test Centuries: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी 21 नवंबर से पांच मैचों की हाई प्रोफाइल एशेज सीरीज का आगाज होगा. इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ में खेला जाएगा. पर्थ में पहला टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7:50 से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पांच मैचों की एशेज सीरीज के दौरान इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में रिकी पोंटिंग का महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

रिकी पोंटिंग का महारिकॉर्ड तोड़ने से केवल 3 कदम दूर जो रूट

जो रूट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस पांच मैचों की एशेज सीरीज के दौरान अगर 3 शतक जड़ देते हैं, तो वह टेस्ट क्रिकेट में रिकी पोंटिंग का महान रिकॉर्ड तोड़ देंगे. जो रूट इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने के मामले में रिकी पोंटिंग से आगे निकल जाएंगे. रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 168 टेस्ट मैच खेलते हुए 41 शतक जमाए थे. जो रूट की बात करें तो उन्होंने फिलहाल इंग्लैंड के लिए 158 टेस्ट मैचों में 39 शतक ठोके हैं. जो रूट 3 टेस्ट शतक और जड़ते ही रिकी पोंटिंग से आगे निकल जाएंगे. जो रूट इस रिकॉर्ड के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले महान बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ जाएंगे.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक

2. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 45 शतक

3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक

4. जो रूट (इंग्लैंड) - 39 शतक

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक

टेस्ट क्रिकेट में 42वां शतक जड़ने का मौका

जो रूट अगर 3 टेस्ट शतक और जड़ देते हैं, तो यह उनका टेस्ट क्रिकेट में 42वां शतक होगा. इसी के साथ ही वह रिकी पोंटिंग का महान रिकॉर्ड तोड़ देंगे. जो रूट की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 158 टेस्ट मैचों में 51.29 की औसत से 13543 रन बनाए हैं. जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 39 शतक और 66 अर्धशतक जड़े हैं. टेस्ट क्रिकेट में जो रूट का बेस्ट स्कोर 262 रन है. जो रूट टेस्ट करियर में 6 बार दोहरे शतक भी ठोक चुके हैं. 34 साल के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 15,921 रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 2,379 रन ही दूर रह गए हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन

2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,543 रन

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन

5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन