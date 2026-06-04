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Hindi Newsक्रिकेटसचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा भी नहीं बना पाए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रूट इतिहास रचने से सिर्फ 75 रन दूर

सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा भी नहीं बना पाए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रूट इतिहास रचने से सिर्फ 75 रन दूर

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज जो रूट आज एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, जो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज भी कभी अपने करियर में नहीं बना पाए हैं. 

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 04, 2026, 10:42 AM IST
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सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा भी नहीं बना पाए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो रूट इतिहास रचने से सिर्फ 75 रन दूर

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज जो रूट आज एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, जो सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज भी कभी अपने करियर में नहीं बना पाए हैं. बता दें कि जो रूट अभी तक इंग्लैंड के लिए 163 टेस्ट मैचों की 298 पारियों में 51.07 की बेहतरीन औसत से 13,943 रन बना चुके हैं. जो रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक और 66 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा भी नहीं बना पाए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

जो रूट अगर इंग्लैंड के खिलाफ आज लॉर्ड्स में होने वाले पहले टेस्ट में 75 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. जो रूट के नाम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 टेस्ट मैचों की 40 पारियों में 1,925 रन दर्ज हैं. न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में, जो रूट के बाद जावेद मियांदाद का नाम आता है, जिन्होंने 1976 से 1993 के बीच 18 टेस्ट मैचों में 1,919 रन बनाए थे. राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर क्रमशः 1,659 और 1,595 रनों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, जबकि जैक कैलिस भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

1. जो रूट - 1925 रन

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2. जावेद मियांदाद - 1919 रन

3. राहुल द्रविड़ - 1659 रन

4. सचिन तेंदुलकर - 1595 रन

5. जैक कैलिस - 1543 रन

6. एलन बॉर्डर - 1500 रन

14,000 रन के करीब

जो रूट एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के भी बेहद करीब हैं, उन्होंने 163 टेस्ट मैचों में 13,943 रन बनाए हैं और टेस्ट इतिहास में 14,000 रन का आंकड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बनने के लिए उन्हें सिर्फ 57 और रनों की जरूरत है. अभी तक यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 1989 से 2013 के बीच भारत के लिए 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए थे. जो रूट को अपने घरेलू मैदान पर भी जबरदस्त सफलता मिली है, उन्होंने इंग्लैंड में 84 टेस्ट मैचों में 7,329 रन बनाए हैं, रिकी पोंटिंग के 7,578 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ने और घरेलू टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के लिए उन्हें 340 और रनों की जरूरत है.

सचिन के रिकॉर्ड से इतने रन दूर रूट

जो रूट अभी सिर्फ 35 साल के ही हैं और वह सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 1979 रन ही दूर रह गए हैं. सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना जो रूट के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. जो रूट ने साल 2012 में नागपुर में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का दावेदार बन जाएगा.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन

2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,943 रन

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन

5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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