Joe Root 14000 Runs in Test Cricket: इंग्लैंड के महान बल्लेबाज और आधुनिक क्रिकेट के दिग्गज जो रूट इस वक्त चर्चा में हैं. उन्होंने एक ऐसा कमाल कर दिया है, जो दूसरे बल्लेबाजों के लिए एक सपने की तरह है. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे रूट ने 2 रन बनाते ही रिकॉर्ड बुक में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया. रूट ने टेस्ट करियर में 14000 रनों का जादुई आंकड़ा छू लिया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है.
क्रिकेट के 149 साल से ज्यादा लंबे इतिहास में इस जादुई आंकड़े (14,000 टेस्ट रन) तक पहुंचने वाले जो रूट दुनिया के महज दूसरे बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले विश्व क्रिकेट में यह कीर्तिमान सिर्फ भारत के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ही बना सके थे.
जो रूट ने जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को छुआ, वह टेस्ट क्रिकेट के सबसे खास क्लब का हिस्सा बन गए. रूट अब सक्रिय क्रिकेटरों में इस मुकाम को हासिल करने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. उन्होंने इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और भारत के राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों को काफी पहले ही पीछे छोड़ दिया था. वह सचिन के बाद इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं.
1. सचिन तेंदुलकर (भारत): 200 मैच,15,921 रन
2. जो रूट (इंग्लैंड): 165 मैच, 14,000 रन*
3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया): 168 मैच, 13,378 रन
4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका): 166 मैच, 13,289 रन
5. राहुल द्रविड़ (भारत): 164 मैच, 13,288 रन
जो रूट को इंग्लैंड की रन-मशीन कहा जाता है. टेस्ट क्रिकेट में उनके आंकड़े गवाही देते हैं कि वह इस दौर के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं. रूट अब तक 165 टेस्ट मैचों में 14,000 रन बना चुके हैं. उनका बल्लेबाजी औसत 50.72 है. रूट के बल्ले से टेस्ट में 41 शतक और 66 फिफ्टी निकली हैं. उनका हाई स्कोर 262 रन है.
जो रूट जिस कमाल की कंसिस्टेंसी और फिटनेस के साथ पिछले 3-4 सालों से रन बना रहे हैं, उसे देखकर अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वह सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के 'अमर रिकॉर्ड' को तोड़ पाएंगे. रूट को सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अब 1,921 रनों की जरूरत है. अगर रूट का बल्ला इसी तरह चलता रहा तो वह सचिन से आगे निकल सकते हैं.