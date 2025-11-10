महानता पर उठे सवाल…,करियर पर लगे कलंक को रूट देंगे मिटा, एशेज 2025 में लिखेंगे नया कीर्तिमान

एशेज 2025 की शुरुआत में 2 हफ्तों से भी कम का समय रह गया है. एशेज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक है. दोनों ही देश के दिग्गज इस ऐतिहासिक सीरीज को जीतने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं.रूट ने जमकर रन बनाए हैं कई नायाब कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन वह आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं.
एशेज 2025 की शुरुआत में 2 हफ्तों से भी कम का समय रह गया है. एशेज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक है. दोनों ही देश के दिग्गज इस ऐतिहासिक सीरीज को जीतने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं. इसी बीच एक ऐसा महान खिलाड़ी है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में खूब नाम कमाया है. हम बात कर रहे इंग्लैंड क्रिकेट के महान खिलाड़ी जो रूट के बारे में. रूट मौजूदा टेस्ट क्रिकेट में महान खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन एक ऐसा शर्मनाक आंकड़ा है जो कि जो रूट के नाम है. रूट ने जमकर रन बनाए हैं कई नायाब कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन वह आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं.
कलंक मिटाना चाहेंगे रूट
अगामी एशेज सीरीज इंग्लैंड के लिए और जो रूट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है. दरअसल, जो रूट के नाम ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड काबिज है. गौरतलब है जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले 14 टेस्ट मैचों की 27 पारियों में 35.67 की औसत से 892 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतक लगाए हैं लेकिन जो रूट ऑस्ट्रेलिया में 1 भी शतक नहीं लगा पाए हैं. इस सीरीज में वह अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाना चाहेंगे.
पोंटिंग को छोड़ा पीछे
जो रूट टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया था. वह टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. फिलहाल रूट 158 टेस्ट मैच में 13543 रन बना चुके हैं. उन्होंने रिकी पोंटिंग 13378 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ ये कारनामा किया है. अब उनसे आगे दुनिया के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन सबसे ज्यादा 15921 रनों के साथ नंबर 1 पर हैं. हालांकि रूट जिस हिसाब से खेल रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा वह जल्द सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.
रूट का टेस्ट करियर
जो रूट ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल साल 2012 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 158 टेस्ट मैचों की 288 पारियों में 51.78 की धमाकेदार औसत से 13543 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान रूट ने रिकॉर्डतोड़ 39 शतक और 66 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 262 रनों का रहा है.
