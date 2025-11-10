Advertisement
trendingNow12995790
Hindi Newsक्रिकेट

महानता पर उठे सवाल…,करियर पर लगे कलंक को रूट देंगे मिटा, एशेज 2025 में लिखेंगे नया कीर्तिमान

एशेज 2025 की शुरुआत में 2 हफ्तों से भी कम का समय रह गया है. एशेज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक है. दोनों ही देश के दिग्गज इस ऐतिहासिक सीरीज को जीतने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं.रूट ने जमकर रन बनाए हैं कई नायाब कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन वह आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 10, 2025, 11:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Joe Root
Joe Root

एशेज 2025 की शुरुआत में 2 हफ्तों से भी कम का समय रह गया है. एशेज दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक है. दोनों ही देश के दिग्गज इस ऐतिहासिक सीरीज को जीतने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं. इसी बीच एक ऐसा महान खिलाड़ी है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में खूब नाम कमाया है. हम बात कर रहे इंग्लैंड क्रिकेट के महान खिलाड़ी जो रूट के बारे में. रूट मौजूदा टेस्ट क्रिकेट में महान खिलाड़ियों में से एक हैं, लेकिन एक ऐसा शर्मनाक आंकड़ा है जो कि जो रूट के नाम है. रूट ने जमकर रन बनाए हैं कई नायाब कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन वह आज तक ऐसा नहीं कर पाए हैं.

कलंक मिटाना चाहेंगे रूट
अगामी एशेज सीरीज इंग्लैंड के लिए और जो रूट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है. दरअसल, जो रूट के नाम ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर एक बेहद ही शर्मनाक रिकॉर्ड काबिज है. गौरतलब है जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले 14 टेस्ट मैचों की 27 पारियों में 35.67 की औसत से 892 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 9 अर्धशतक लगाए हैं लेकिन जो रूट ऑस्ट्रेलिया में 1 भी शतक नहीं लगा पाए हैं. इस सीरीज में वह अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाना चाहेंगे.

पोंटिंग को छोड़ा पीछे
जो रूट टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया था. वह टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. फिलहाल रूट 158 टेस्ट मैच में 13543 रन बना चुके हैं. उन्होंने रिकी पोंटिंग 13378 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ ये कारनामा किया है. अब उनसे आगे दुनिया के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन सबसे ज्यादा 15921 रनों के साथ नंबर 1 पर हैं. हालांकि रूट जिस हिसाब से खेल रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा वह जल्द सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

रूट का टेस्ट करियर
जो रूट ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत साल साल 2012 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में 158 टेस्ट मैचों की 288 पारियों में 51.78 की धमाकेदार औसत से 13543 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. इस दौरान रूट ने रिकॉर्डतोड़ 39 शतक और 66 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 262 रनों का रहा है. 

ये भी पढ़ें: एशेज के टॉप 3 गेंदबाज, कंगारू खिलाड़ियों ने मचाया है तबाही, ये घातक गेंदबाज है नंबर 1

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Joe Root

Trending news

'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
Indian railways
'ये तो कमाल है...,' इंडियन ट्रेन में फूड डिलीवरी सर्विस से चौंकी ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
Terror attack
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
shashi tharoor news
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर