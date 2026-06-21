149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक बड़ा अजूबा देखने को मिला है. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने इतिहास रच दिया है. जो रूट एक करिश्मा करने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में जो रूट इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं. शनिवार (20 जून) को इंग्लैंड की दूसरी पारी में जो रूट ने 137 गेंदों पर 75 रन बनाए और क्रीज पर नाबाद रहे. लंदन के ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन, जो रूट ने इस मैदान पर अपने टेस्ट रनों की संख्या 1000 के पार पहुंचा दी.
जो रूट दुनिया के चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने लंदन के मशहूर ओवल स्टेडियम में 1000 या उससे ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं. इसी स्टेडियम में सितंबर 1880 में इंग्लैंड की धरती पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था. द ओवल में 1,000 टेस्ट रन पूरे करके जो रूट ने रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया. वह तीन अलग-अलग मैदानों पर 1000 या उससे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले इंग्लैंड के पहले और एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं. 149 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है. ओवल में अपने 1048 टेस्ट रनों के अलावा, जो रूट ने लॉर्ड्स में 21 टेस्ट मैचों में 2175 रन और मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में 12 टेस्ट मैचों में 1128 रन बनाए हैं.
इंग्लैंड के दो अन्य बल्लेबाज ग्राहम गूच और एलिस्टर कुक ने दो अलग-अलग मैदानों पर 1000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं, लेकिन जो रूट अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने तीन अलग-अलग मैदानों पर यह उपलब्धि हासिल की है. ओवल में अपने टेस्ट रनों की संख्या 1000 तक पहुंचाने से पहले जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 14000 रन भी पूरे किए. वह सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 14000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो रूट को दूसरी पारी में सिर्फ दो रनों की जरूरत थी और उन्होंने इंग्लैंड की पारी के सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर यह रन बनाए. यह ओवर मैट हेनरी ने फेंका था.
बाद में, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपने टेस्ट रनों की संख्या 2000 के पार पहुंचा दी. जो रूट दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ 2000 या उससे ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं. जो रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी 44वीं पारी और 23वें टेस्ट मैच में यह मुकाम हासिल किया. कुल मिलाकर, जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ 3227 रन बनाए हैं, जो विराट कोहली के 3167 रनों के स्कोर से ज्यादा है. जो रूट के अलावा सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने ही न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे ज्यादा रन बनाए हैं.