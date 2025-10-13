खतरे में 'क्रिकेट के भगवान' का महारिकॉर्ड, बेहद करीब पहुंचा ये बल्लेबाज, सचिन के लिए टेंशन का पल

Sachin Tendulkar Test Records: इंग्लैंड के स्टार टेस्ट बल्लेबाज जो रूट मौजूदा समय में रनों और शतकों की आग उगल रहे हैं. जो रूट अभी तक 158 टेस्ट मैचों की 288 पारियों में 51.29 की बेहतरीन औसत से 13,543 रन बना चुके हैं. जो रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 39 शतक और 66 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

टेस्ट क्रिकेट में रनों और शतकों की आग उगल रहा ये खूंखार बल्लेबाज

जो रूट ने साल 2020 से लेकर अभी तक कुल 69 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 55.21 की धमाकेदार औसत से 6184 रन बनाए हैं. जो रूट ने साल 2020 से लेकर अभी तक 22 शतक और 21 अर्धशतक जमाए हैं. जो रूट जिस रफ्तार के साथ टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचा रहे हैं, उसे देखते हुए वह अगले 3 साल में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. जो रूट अभी 34 साल के ही हैं. फिटनेस को देखते हुए जो रूट 37 से 38 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं.

साल 2020 से लेकर अभी तक जो रूट का सफर

साल 2020 - 464 टेस्ट रन, 0 शतक

साल 2021 - 1708 टेस्ट रन, 6 शतक

साल 2022 - 1098 टेस्ट रन, 5 शतक

साल 2023 - 787 टेस्ट रन, 2 शतक

साल 2024 - 1556 टेस्ट रन, 6 शतक

साल 2025 - 571 टेस्ट रन, 3 शतक (अभी जारी है)

खतरे में क्रिकेट के भगवान का महारिकॉर्ड

इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट काफी खेलती है, जिससे जो रूट को 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक मौके मिलेंगे. जो रूट अभी तक 158 टेस्ट मैचों की 288 पारियों में 51.29 की बेहतरीन औसत से 13,543 रन बना चुके हैं. जो रूट फिलहाल सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 2,379 रन ही दूर हैं. जो रूट अगले 3 साल में बड़ी आसानी से यह टास्क पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं.

बेहद करीब पहुंचे जो रूट

जो रूट ने दिसंबर 2019 तक टेस्ट क्रिकेट में 7359 रन बना लिए थे और उनके नाम पर 17 शतक दर्ज थे. जनवरी 2020 से लेकर अभी तक जो रूट ने जिस रफ्तार के साथ 6184 टेस्ट रन और 22 टेस्ट शतक जड़े हैं, उससे पता चलता हैं कि उनमें अगले 3 साल में सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है. जो रूट अभी सिर्फ 34 साल के ही हैं और वह सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 2,379 रन ही दूर रह गए हैं. जो रूट ने साल 2012 में नागपुर में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का दावेदार बन जाएगा.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन

2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,543 रन

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन

5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन

सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बेहद खास

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान वनडे में 18,426 और टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक और टेस्ट में 51 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सचिन तेंदुलकर के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक

2. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 45 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक

4. जो रूट (इंग्लैंड) - 39 शतक

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक

6. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - 36 शतक

7. राहुल द्रविड़ (भारत) - 36 शतक