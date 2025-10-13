Advertisement
trendingNow12959169
Hindi Newsक्रिकेट

खतरे में 'क्रिकेट के भगवान' का महारिकॉर्ड, बेहद करीब पहुंचा ये बल्लेबाज, सचिन के लिए टेंशन का पल

दुनियाभर के गेंदबाज इस बल्लेबाज से खौफ खाते हैं. ये बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Oct 13, 2025, 06:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खतरे में 'क्रिकेट के भगवान' का महारिकॉर्ड, बेहद करीब पहुंचा ये बल्लेबाज, सचिन के लिए टेंशन का पल

Sachin Tendulkar Test Records: इंग्लैंड के स्टार टेस्ट बल्लेबाज जो रूट मौजूदा समय में रनों और शतकों की आग उगल रहे हैं. जो रूट अभी तक 158 टेस्ट मैचों की 288 पारियों में 51.29 की बेहतरीन औसत से 13,543 रन बना चुके हैं. जो रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 39 शतक और 66 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

टेस्ट क्रिकेट में रनों और शतकों की आग उगल रहा ये खूंखार बल्लेबाज

जो रूट ने साल 2020 से लेकर अभी तक कुल 69 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 55.21 की धमाकेदार औसत से 6184 रन बनाए हैं. जो रूट ने साल 2020 से लेकर अभी तक 22 शतक और 21 अर्धशतक जमाए हैं. जो रूट जिस रफ्तार के साथ टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचा रहे हैं, उसे देखते हुए वह अगले 3 साल में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. जो रूट अभी 34 साल के ही हैं. फिटनेस को देखते हुए जो रूट 37 से 38 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2020 से लेकर अभी तक जो रूट का सफर

साल 2020 - 464 टेस्ट रन, 0 शतक

साल 2021 - 1708 टेस्ट रन, 6 शतक

साल 2022 - 1098 टेस्ट रन, 5 शतक

साल 2023 - 787 टेस्ट रन, 2 शतक

साल 2024 - 1556 टेस्ट रन, 6 शतक

साल 2025 - 571 टेस्ट रन, 3 शतक (अभी जारी है)

खतरे में क्रिकेट के भगवान का महारिकॉर्ड

इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट काफी खेलती है, जिससे जो रूट को 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक मौके मिलेंगे. जो रूट अभी तक 158 टेस्ट मैचों की 288 पारियों में 51.29 की बेहतरीन औसत से 13,543 रन बना चुके हैं. जो रूट फिलहाल सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 2,379 रन ही दूर हैं. जो रूट अगले 3 साल में बड़ी आसानी से यह टास्क पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं.

बेहद करीब पहुंचे जो रूट

जो रूट ने दिसंबर 2019 तक टेस्ट क्रिकेट में 7359 रन बना लिए थे और उनके नाम पर 17 शतक दर्ज थे. जनवरी 2020 से लेकर अभी तक जो रूट ने जिस रफ्तार के साथ 6184 टेस्ट रन और 22 टेस्ट शतक जड़े हैं, उससे पता चलता हैं कि उनमें अगले 3 साल में सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है. जो रूट अभी सिर्फ 34 साल के ही हैं और वह सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 2,379 रन ही दूर रह गए हैं. जो रूट ने साल 2012 में नागपुर में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का दावेदार बन जाएगा.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन

2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,543 रन

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन

5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन

सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बेहद खास

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान वनडे में 18,426 और टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक और टेस्ट में 51 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सचिन तेंदुलकर के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक

2. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 45 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक

4. जो रूट (इंग्लैंड) - 39 शतक

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक

6. स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - 36 शतक

7. राहुल द्रविड़ (भारत) - 36 शतक

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Sachin TendulkarJoe Root

Trending news

बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
West Bengal
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव
haryana
हरियाणा के बाद इस राज्य में एक और पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, फंदे से लटका मिला शव