40 शतक और 13686 रन, टेस्ट क्रिकेट में चीते की रफ्तार से दौड़ रहा ये बल्लेबाज, अब इतना दूर रह गया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के धुरंधर बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में चीते की रफ्तार से दौड़ रहे हैं. जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन के मैदान पर जारी एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में दौरान शानदार शतक ठोक दिया. जो रूट के टेस्ट करियर का यह 40वां शतक है. ब्रिस्बेन के मैदान पर जारी पिंक बॉल टेस्ट मैच में जो रूट ने 206 गेंद पर नाबाद 138 रन बनाए हैं. अपनी पारी में जो रूट ने एक छक्का और 15 चौके लगाए. जो रूट अब सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड के और भी करीब आ गए हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Dec 05, 2025, 09:58 AM IST
टेस्ट क्रिकेट में चीते की रफ्तार से दौड़ रहा ये बल्लेबाज

जो रूट अभी तक 160 टेस्ट मैचों की 291 पारियों में 51.46 की बेहतरीन औसत से 13,689 रन बना चुके हैं. जो रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 40 शतक और 66 अर्धशतक जड़ चुके हैं. जो रूट ने साल 2020 से लेकर अभी तक कुल 71 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 55.52 की धमाकेदार औसत से 6330 रन बनाए हैं. जो रूट ने साल 2020 से लेकर अभी तक 23 शतक और 21 अर्धशतक जमाए हैं. जो रूट जिस रफ्तार के साथ टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचा रहे हैं, उसे देखते हुए वह अगले 3 साल में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

अब इतना दूर रह गया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

जो रूट अभी 34 साल के ही हैं. फिटनेस को देखते हुए जो रूट 37 से 38 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं. इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट काफी खेलती है, जिससे जो रूट को 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अधिक से अधिक मौके मिलेंगे. जो रूट अभी तक 160 टेस्ट मैचों की 291 पारियों में 51.46 की बेहतरीन औसत से 13,689 रन बना चुके हैं. जो रूट फिलहाल सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 2,233 रन ही दूर हैं. जो रूट अगले 3 साल में बड़ी आसानी से यह टास्क पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत

जो रूट ने दिसंबर 2019 तक टेस्ट क्रिकेट में 7359 रन बना लिए थे और उनके नाम पर 17 शतक दर्ज थे. जनवरी 2020 से लेकर अभी तक जो रूट ने जिस रफ्तार के साथ 6330 टेस्ट रन और 23 टेस्ट शतक जड़े हैं, उससे पता चलता हैं कि उनमें अगले 3 साल में सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है. जो रूट ने साल 2012 में नागपुर में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान वनडे में 18,426 और टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक और टेस्ट में 51 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सचिन तेंदुलकर के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन

2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,689 रन

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन

5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

