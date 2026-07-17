जो रूट ने 99 रन जड़कर रचा इतिहास, बना दिया अद्भुत महारिकॉर्ड, ये करिश्मा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

इंग्लैंड ने भारत को गुरुवार को खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 35 गेंद बाकी रहते 4 विकेट से हरा दिया. इंग्लिश टीम ने इसी के साथ ही तीन मैचों की इस ODI सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. अब सीरीज का आखिरी ODI मुकाबला 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा. ODI सीरीज का फैसला इसी मैच में तय होगा. इंग्लिश टीम के जीत के हीरो जो रूट रहे, जिन्होंने नाबाद 99 रन बनाए.
जो रूट को इस शानदार पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. जो रूट ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इस इंग्लिश बल्लेबाज ने 133 गेंदों पर नाबाद 99 रन बनाए. 234 रनों का पीछा करते हुए, जो रूट ने पारी की दूसरी गेंद पर ही बल्लेबाजी के लिए उतरकर इंग्लैंड को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाया. अपने आस-पास लगातार विकेट गिरने के बावजूद, इस अनुभवी बल्लेबाज ने मेजबान टीम को लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद की.
जो रूट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 99 रन पर नाबाद रहने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. जो रूट ODI के इतिहास में 17वें और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 31वें ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं, जो टीम की पारी के अंत में 99 रन पर नाबाद रहे. वह व्हाइट-बॉल फॉर्मेट के इतिहास में रन चेज के दौरान यह उपलब्धि हासिल करने वाले 10वें खिलाड़ी हैं.
1. ब्रूस एडगर (न्यूजीलैंड) - (पहले बैटिंग करते हुए) - ऑकलैंड 1981
2. रामनरेश सरवन (वेस्टइंडीज) - (पहले बैटिंग करते हुए) - अहमदाबाद 2002
3. मोहम्मद यूसुफ (पाकिस्तान) - (पहले बैटिंग करते हुए) - ग्वालियर 2007
4. जो रूट (इंग्लैंड) - (चेज करते हुए) - कार्डिफ 2026
जो रूट इंग्लैंड के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, जो ODI पारी में 99 रन पर नाबाद रह गए. वह भारतीय टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं. टेस्ट या T20I क्रिकेट मैच में भारत के खिलाफ किसी अन्य खिलाड़ी ने ऐसा नहीं किया है.
दूसरे वनडे में इंग्लैंड की भारत पर चार विकेट से जीत के बाद जो रूट ने कहा कि शतक न बना पाने से उन्हें कोई दुख नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि 99 रन पर नाबाद रहने के बजाय हारना कहीं ज्यादा दुखद होता. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान अपने शतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए, जब गस एटकिंसन ने 35 गेंदें बाकी रहते हुए विनिंग बाउंड्री लगाई. हालांकि, रूट ने कहा कि व्यक्तिगत उपलब्धि से कहीं ज्यादा जरूरी मैच का नतीजा था. मैच के बाद रूट ने कहा, 'अगर हम हार जाते तो बहुत बुरा लगता. इसीलिए तो आप जीतने के लिए खेलते हैं और हमारे सामने लॉर्ड्स में जीतना और दुनिया की नंबर एक टीम को हराने का मौका होना, वाकई बहुत रोमांचक है.'