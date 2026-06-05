सचिन के 16 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी के करीब जो रूट, टेस्ट क्रिकेट में इतिहास बना देगा ये अंग्रेज बल्लेबाज

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में एक बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. बता दें कि लॉर्ड्स टेस्ट में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 140 रन पर ऑल आउट हो गई. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने भी अपनी पहली पारी में 61 रन पर 6 विकेट खो दिए हैं. इंग्लैंड अभी भी न्यूजीलैंड से 79 रन आगे है. जो रूट अपनी पहली पारी में 8 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हो गए.

सचिन के 16 साल पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी के करीब जो रूट

जो रूट शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जब बैटिंग करने उतरेंगे तो उनके निशाने पर सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जो रूट 56 रन बनाते ही इतिहास रच देंगे. जो रूट इसी के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 14000 रन पूरे कर लेंगे और सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. टेस्ट क्रिकेट में अभी तक केवल महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम ही 14000 या उससे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने 279 पारियों में 14000 टेस्ट रन पूरे किए थे. जो रूट के नाम फिलहाल 299 टेस्ट पारियों में 14944 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

टेस्ट क्रिकेट में इतिहास बना देगा ये अंग्रेज बल्लेबाज

बता दें कि जो रूट अभी तक इंग्लैंड के लिए 164 टेस्ट मैचों की 299 पारियों में 50.89 की बेहतरीन औसत से 13,944 रन बना चुके हैं. जो रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक और 66 अर्धशतक जड़ चुके हैं. जो रूट अभी सिर्फ 35 साल के ही हैं और वह सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 1978 रन ही दूर रह गए हैं. सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जो रूट को अगले 2 से 3 साल कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी. जो रूट अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ आज लॉर्ड्स में होने वाले पहले टेस्ट में 74 रन बना लेते हैं, तो वह टेस्ट इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन जाएंगे. जो रूट के नाम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 टेस्ट मैचों की 41 पारियों में 1,926 रन दर्ज हैं.

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टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन

2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,944 रन

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन

5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में, जो रूट के बाद जावेद मियांदाद का नाम आता है, जिन्होंने 1976 से 1993 के बीच 18 टेस्ट मैचों में 1,919 रन बनाए थे. राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर क्रमशः 1,659 और 1,595 रनों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं, जबकि जैक कैलिस भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. जो रूट को अपने घरेलू मैदान पर भी जबरदस्त सफलता मिली है, उन्होंने इंग्लैंड में 85 टेस्ट मैचों में 7,330 रन बनाए हैं, रिकी पोंटिंग के 7,578 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ने और घरेलू टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के लिए उन्हें 339 और रनों की जरूरत है.