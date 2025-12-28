जो रूट का धमाका..., ब्रायन लारा का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर, सचिन-विराट क्लब में मारी एंट्री

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने आखिरकार अपना पहला मुकाबला जीत ही लिया है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को इंग्लिश टीम ने 4 विकेट से अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड ने अपने शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 15 सालों बाद टेस्ट मैच में जीत हासिल की. टीम ने भले ही जीत हासिल की हो, लेकिन बल्लेबाजों ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया. खासकर एशेज में इंग्लैंड की ओर से शतक ठोकने वाले दिग्गज बल्लेबाज जो रूट उसके बाद लगातार फ्लॉप रहे हैं. उन्होंने इस मैच में भी काफी निराश किया. रूट पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके तो दूसरी पारी में उन्होंने महज 15 रन बनाए. इसी दौरान जो रूट ने वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं.

तोड़ा लारा का रिकॉर्ड

बता दें कि हम बात कर रहे हैं सबसे तेज 22000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में. इस मामले में जो रूट ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. रूट ने ये कारनामा करने के लिए 501 पारियों का सहारा लिया है.वहीं, ब्रायन लारा ने अपने करियर के दौरान खेले 511 पारियों में रिकॉर्ड बनाया था. चौथे टेस्ट मैच के दौरान रूट सबसे तेज 22000 रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.स

सबसे तेज 22000 रन

गौरतलब है हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22000 रन बनाने वाले बल्लेबाज के बारे में. इस मामले में भी नंबर 1 पर भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का नाम शामिल है. कोहली ने अपने करियर में महज 462 पारियों ये कारनामा कर दिखाया था. दूसरे नंबर पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम है. उन्होंने ये रिकॉर्ड 493 पारियों में कायम किया था. रूट इस मामले में तीसरे नंबर पर काबिज हैं.

रूट का इंटरनेशनल करियर

जो रूट ने अपने करियर के दौरान अभी तक खेले 380 इंटरनेशनल मैचों में 501 पारियों में 49.80 की औसत से 22000 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 59 शतक और 114 अर्धशतक ठोके हैं. वहीं, उनका ओवरऑल बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 66.89 का रहा है. रूट के अंतरराष्ट्रीय करियर का उच्चतम स्कोर 262 रनों का रहा है. रूट अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान ओवरऑल 54 बार नाबाद रहे हैं. जिस हिसाब के उनके आंकड़े हैं वो साफ दर्शाता है कि वह टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 खिलाड़ियों की श्रेणी में क्यों आते हैं.

