Advertisement
trendingNow13056173
Hindi Newsक्रिकेटजो रूट का धमाका..., ब्रायन लारा का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर, सचिन-विराट क्लब में मारी एंट्री

जो रूट का धमाका..., ब्रायन लारा का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर, सचिन-विराट क्लब में मारी एंट्री

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने आखिरकार अपना पहला मुकाबला जीत ही लिया है.  मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को इंग्लिश टीम ने 4 विकेट से अपने नाम किया.इसी दौरान जो रूट ने वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Joe Root
Joe Root

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही एशेज सीरीज में इंग्लैंड ने आखिरकार अपना पहला मुकाबला जीत ही लिया है.  मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच को इंग्लिश टीम ने 4 विकेट से अपने नाम किया. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंग्लैंड ने अपने शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 15 सालों बाद टेस्ट मैच में जीत हासिल की. टीम ने भले ही जीत हासिल की हो, लेकिन बल्लेबाजों ने काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया. खासकर एशेज में इंग्लैंड की ओर से शतक ठोकने वाले दिग्गज बल्लेबाज जो रूट उसके बाद लगातार फ्लॉप रहे हैं. उन्होंने इस मैच में भी काफी निराश किया. रूट पहली पारी में खाता भी नहीं खोल सके तो दूसरी पारी में उन्होंने महज 15 रन बनाए. इसी दौरान जो रूट ने वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं.

तोड़ा लारा का रिकॉर्ड
बता दें कि हम बात कर रहे हैं सबसे तेज 22000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में. इस मामले में जो रूट ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है. रूट ने ये कारनामा करने के लिए 501 पारियों का सहारा लिया है.वहीं, ब्रायन लारा ने अपने करियर के दौरान खेले 511 पारियों में रिकॉर्ड बनाया था. चौथे टेस्ट मैच के दौरान रूट सबसे तेज 22000 रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.स

सबसे तेज 22000 रन
गौरतलब है हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22000 रन बनाने वाले बल्लेबाज के बारे में. इस मामले में भी नंबर 1 पर भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का नाम शामिल है. कोहली ने अपने करियर में महज 462 पारियों ये कारनामा कर दिखाया था. दूसरे नंबर पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम है. उन्होंने ये रिकॉर्ड 493 पारियों में कायम किया था. रूट इस मामले में तीसरे नंबर पर काबिज हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रूट का इंटरनेशनल करियर
जो रूट ने अपने करियर के दौरान अभी तक खेले 380 इंटरनेशनल मैचों में 501 पारियों में 49.80 की औसत से 22000 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 59 शतक और 114 अर्धशतक ठोके हैं. वहीं, उनका ओवरऑल बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 66.89 का रहा है. रूट के अंतरराष्ट्रीय करियर का उच्चतम स्कोर 262 रनों का रहा है. रूट अपने पूरे अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान ओवरऑल 54 बार नाबाद रहे हैं. जिस हिसाब के उनके आंकड़े हैं वो साफ दर्शाता है कि वह टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 खिलाड़ियों की श्रेणी में क्यों आते हैं. 

ये भी पढ़ेंरूट-स्मिथ भी छूटे पीछे.., इस खिलाड़ी ने 2025 में मचाया टेस्ट क्रिकेट में तहलका, नाम सुन नहीं होगा भरोसा

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Joe RootVirat Kohli

Trending news

केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
Anjel Chakma Murder Case
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
Vaishno Devi
700 CCTV, डॉग स्क्वॉड; कंट्रोल रूम… नए साल पर वैष्णो देवी यात्रा की बढ़ाई गई सुरक्षा
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
Mumbai News
बेटे की चाह में बेटी का खौफनाक कत्ल: मां ने गला घोंटकर उतारा मौत के घाट
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
Unnao rape case
CBI ने कोर्ट में अडवाणी केस की कौन सी दलील दी, रद्द होगी सेंगर को मिलने वाली राहत?
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
digvijay singh
पहले G-23, फिर शशि थरूर और अब दिग्विजय सिंह को कांग्रेस में क्या खल रहा है?
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
Congress sleeper cell
पार्टी में कई स्लीपर सेल... दिग्विजय का वो बयान जिससे दरकता दिख रहा कांग्रेस का महल
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह
amit shah
4 राज्य, 4 प्लान! नए साल से पहले तैयारी में जुटी BJP, आज से जमीन पर उतरेंगे अमित शाह