AUS vs ENG: गाबा के मैदान पर Joe Root ने कर दिया बड़ा करिश्मा, अब खतरे में सचिन तेंदुलकर का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

Most 50s in Test: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज और पूर्व कप्तान जो रूट टेस्ट में कमाल के बैटर हैं. गाबा में चल रहे डे-नाइट टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने फिफ्टी ठोकी और वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चंद्रपॉल को एक खास मामले में पीछे छोड़ दिया. अब रूट की नजर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 04, 2025, 03:11 PM IST
Joe Root
Most 50s in Test: इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट टेस्ट में रन मशीन बने हुए हैं. वो हर मैच के साथ एक ना एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं. 4 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गाबा में शुरू हुए टेस्ट में रूट ने कमाल की बैटिंग की है. इंग्लैंड के लिए उन्होंने इस मैच में फिफ्टी पूरी करते हुए एक बार फिर अपनी क्लास साबित कर दी. रूट ने फिफ्टी पूरी करते ही वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज रहे शिवनारायण चंद्रपॉल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया.

जो रूट अब टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले दुनिया के दूसरे बैटर बन गए हैं. उन्होंने 67वीं बार ये कमाल कर दिखाया. जबकि वेस्टइंडीज के चंद्रपॉल ने अपने पूरे करियर के 164 मैचों में 66 फिफ्टी लगाई थीं. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर नंबर एक पर हैं, जिन्होंने 68 पचासे का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है. अब रूट जैसे ही 2 बार और 50 अर्धशतक लगा देते हैं तो सचिन का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट जाएगा. मतलब वो सचिन की बादशाहत खत्म करने से सिर्फ 2 कदम दूर हैं.

टेस्ट में सबसे ज़्यादा 50 रन

68 - सचिन तेंदुलकर (भारत)

67 - जो रूट (इंग्लैंड)

66 - एस. चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज)

63 - राहुल द्रविड़ (भारत)

63 - एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया)

62 - रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया)

58 - जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)

57 - एलेस्टेयर कुक (इंग्लैंड)

इस मामले में भी दूसरे नंबर पर पहुंचे रूट

गाबा टेस्ट में फिफ्टी पूरी करते ही रूट ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर के मामले में भी बड़ी छलांग लगाई है. अब उनके नाम कुल 106+ स्कोर हो गए हैं. इस लिस्ट में भी सचिन तेंदुलकर नंबर एक पर हैं, जिन्होंने टेस्ट में 119 बार 50 प्लस का स्कोर किया था.

मैच का लेखा-जोखा...

अगर गाबा टेस्ट की बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है. बल्लेबाजों ने यह फैसला काफी हद तक सही साबित भी किया है. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने 52 ओवर खेलकर 4 विकेट पर 206 रन बना लिए हैं. जो रूट 145 बॉल पर 73 रन बनाकर नाबाद हैं. बेन स्टोक्स 37 बॉल पर 19 रनों पर नाबाद रहकर उनका साथ दे रहे हैं. ओपनर जैक क्राउली 93 गेंदों पर 76 रन बनाकर आउट हुए थे. बेन डकेट और ओली पोप का खाता तक नहीं खुला. हैरी ब्रूक 31 रन बनाकर आउट हुए. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क ने अब तक 3 विकेट निकाले हैं. एक विकेट माइकल नेसर को भी मिला.

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

Joe Root

