रोचक: 66-66-66! जो रूट ने रचा इतिहास, इंग्लैंड-पाकिस्तान मैच में बन गया गजब संयोग, क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा अजूबा

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और स्टार बल्लेबाज जो रूट ने पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले में जारी पहले टेस्ट मैच के दौरान एक दुर्लभ रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. पाकिस्तान के खिलाफ यह टेस्ट मैच जो रूट के लिए अभी तक बेहद खास रहा है. इंग्लैंड के इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में महज 167 मैचों में ही 68 अर्धशतक ठोकते हुए महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है.
जो रूट इसके अलावा कप्तान के तौर पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में 3000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं. जो रूट ने इन रिकॉर्ड्स के अलावा अपनी एक करिश्माई उपलब्धि से क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया है. इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच में एक गजब संयोग बन गया है. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले में जारी मौजूदा टेस्ट मैच जो रूट की कप्तानी का 66वां मुकाबला है.
जो रूट ने इंग्लैंड की पहली पारी में नंबर-4 पर बल्लेबाजी करते हुए 66 रन बनाए. संयोग की बात ये भी है कि जो रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में 66 नंबर की जर्सी पहनकर खेलते हैं. जो रूट ने इस तरह अपनी कप्तानी के 66वें टेस्ट मैच की पहली पारी में 66 रन बनाए और इस दौरान उन्होंने 66 नंबर की जर्सी पहन रखी थी. क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जब एक ही मैच के दौरान किसी नंबर को लेकर 3 संयोग एक साथ बने हैं.
जो रूट के बतौर टेस्ट कप्तान रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वह दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले कप्तानों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं. जो रूट से आगे इस लिस्ट में ग्रीम स्मिथ, एलन बॉर्डर, रिकी पोंटिंग और विराट कोहली का नंबर आता है. जो रूट ने टेस्ट कप्तान के तौर पर अभी तक 66 मैचों में 121 पारियां खेली हैं. इंग्लैंड के इस धाकड़ बल्लेबाज ने इस दौरान 46.87 की औसत के साथ 5484 रन बनाए हैं. जो रूट ने बतौर टेस्ट कप्तान अभी तक 14 शतक और 28 अर्धशतक जमाए हैं.
अपनी कप्तानी में खेलते हुए जो रूट का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 228 रन रहा है. टेस्ट कप्तान के तौर पर दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ के नाम पर दर्ज है. ग्रीम स्मिथ ने बतौर टेस्ट कप्तान 109 मैचों की 193 पारियों में 47.84 की औसत के साथ 8659 रन बनाए थे, जिसमें 25 शतक और 26 अर्धशतक शामिल हैं. ग्रीम स्मिथ का कप्तान रहते हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 277 रन रहा है.
1. ग्रीम स्मिथ (साउथ अफ्रीका) -109 टेस्ट मैचों में 8659 रन
2. एलन बॉर्डर (ऑस्ट्रेलिया) - 93 टेस्ट मैचों में 6623 रन
3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) -109 टेस्ट मैचों में 6542 रन
4. विराट कोहली (भारत) - 68 टेस्ट मैचों में 5864 रन
5. जो रूट (इंग्लैंड) - 66* टेस्ट मैचों में 5484 रन