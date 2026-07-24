जो रूट को मिलने वाली है इंग्लैंड की टेस्ट कमान! पहले भी कर चुके हैं कप्तानी, जानें कैसा है रिकॉर्ड

बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम को नए टेस्ट कप्तान की तलाश है. ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि ODI और टी20 टीम के कप्तान हैरी ब्रूक को टेस्ट की कमान भी सौंपी जा सकती है. लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अनुभवी खिलाड़ी जो रूट को टेस्ट का कप्तान नियुक्त कर सकते हैं. 2017 से 2022 के बीच इंग्लैंड की कप्तानी करने वाले जो रूट एक बार फिर ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) एक अहम दौर से पहले लंबे समय के लिए स्थिरता की तलाश में है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज और अगली एशेज की तैयारी शामिल है.