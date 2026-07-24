जो रूट को मिलने वाली है इंग्लैंड की टेस्ट कमान! पहले भी कर चुके हैं कप्तानी, जानें कैसा है रिकॉर्ड

बेन स्टोक्स के रिटायरमेंट के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम को नए टेस्ट कप्तान की तलाश है. ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि ODI और टी20 टीम के कप्तान हैरी ब्रूक को टेस्ट की कमान भी सौंपी जा सकती है. लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अनुभवी खिलाड़ी जो रूट को टेस्ट का कप्तान नियुक्त कर सकते हैं. 2017 से 2022 के बीच इंग्लैंड की कप्तानी करने वाले जो रूट एक बार फिर ये बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) एक अहम दौर से पहले लंबे समय के लिए स्थिरता की तलाश में है, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज और अगली एशेज की तैयारी शामिल है.
'द एथलेटिक' की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की सीरीज से पहले ECB जो रूट को नए टेस्ट कप्तान बनाने की पुष्टि कर सकता है. यह सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी. रूट इस सीरीज के बाद भी पद पर बने रहने की संभावना है और उम्मीद है कि वो अगले साल के एशेज अभियान तक कप्तानी का भार संभालेंगे.
हाल ही में हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान बेन स्टोक्स ने संन्यास की घोषणा की, जिससे कप्तान के तौर पर उनके चार साल के शानदार और बदलाव लाने वाले कार्यकाल का समापन हुआ. पूर्व हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर, स्टोक्स ने आक्रामक "बैजबॉल" फिलॉसफी के जरिए इंग्लैंड के रेड-बॉल क्रिकेट खेलने के अंदाज में क्रांतिकारी बदलाव किए. उन्होंने न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यादगार जीत दिलाने में मदद की और साथ ही टेस्ट क्रिकेट के प्रति लोगों में फिर से उत्साह जगाया.
इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट के लिए कप्तानी का रोल नया नहीं है. वो पहले भी ये जिम्मेदारी निभा चुके हैं. 2022 में खराब नतीजों के बाद पद छोड़ने से पहले, उन्होंने 64 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की थी. कप्तान के तौर पर 27 मैच जीतने के बावजूद, उनका कार्यकाल इंग्लैंड के सबसे मुश्किल दौर में से एक था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कैरिबियन में मिली हार भी शामिल थी.
जो रूट ने इंग्लैंड के लिए 65 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है. उनके नेतृत्व में टीम को 27 में जीत मिली है और 27 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. 11 मुकाबले ड्रॉ हुए थे. जो रूट के नाम इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने, जीत हासिल करने और हारने का अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है.
जो रूट की गिनती महान टेस्ट बल्लेबाजों में होती है. 35 साल के खिलाड़ी की नजर भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड पर है. रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 166 मैचों की 304 पारियों में 14,114 रन बनाए हैं. मास्टर ब्लास्टर के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन ने टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. हालांकि, इंग्लैंड के जो रूट तेजी से इस महारिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं.