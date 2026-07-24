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जो रूट को मिलने वाली है इंग्लैंड की टेस्ट कमान! पहले भी कर चुके हैं कप्तानी, जानें कैसा है रिकॉर्ड

अनुभवी बल्लेबाज जो रूट इंग्लैंड क्रिकेट टीम के नए टेस्ट कप्तान बन सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले ECB उनके कप्तान नियुक्त कर सकता है. इससे पहले बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान थे, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही संन्यास की घोषणा की थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 24, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:42 PM IST
जो रूट को मिलने वाली है इंग्लैंड की टेस्ट कमान! पहले भी कर चुके हैं कप्तानी, जानें कैसा है रिकॉर्ड
Image Credit: जो रूट को मिलने वाली है इंग्लैंड की टेस्ट कमान! (@ShakeelktkKhan/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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