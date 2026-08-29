रिकी पोंटिंग को लगे 17 साल... जो रूट ने 13 साल में ही रच दिया इतिहास, तोड़ दिया पंटर का प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट टेस्ट क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार हैं और जब भी वह बैटिंग करने क्रीज पर उतरते हैं तो बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स बनते और टूटते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जो रूट 13 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए. जो रूट को पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद अब्बास ने LBW आउट कर दिया. जो रूट भले ही 4 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने इतिहास रच दिया है. जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज रिकी पोंटिंग का एक प्रचंड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपने देश में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जो रूट ने इस मामले में रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ दिया है. जो रूट ने अभी तक अपने देश इंग्लैंड में 7,594 टेस्ट रन बना लिए हैं. यह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज का अपने देश में बनाया गया सबसे ज्यादा टेस्ट रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. वहीं, रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया में 7,578 रन बनाए थे. अब जो रूट इस एलीट लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं. इस लिस्ट में जो रूट और रिकी पोंटिंग के बाद भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम आता है.
सचिन तेंदुलकर ने भारत में कुल 94 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 52.67 की औसत से कुल 7216 रन बनाए हैं, जिसमें 22 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. सचिन तेंदुलकर के बाद इस लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज महेला जयवर्धने का नाम आता है. महेला जयवर्धने ने श्रीलंका में कुल 81 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 59.72 की औसत से कुल 7167 रन बनाए हैं, जिसमें 23 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं. इसके बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जैक कैलिस का नंबर आता है. जैक कैलिस ने साउथ अफ्रीका में कुल 88 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 56.73 की औसत से कुल 7035 रन बनाए हैं, जिसमें 23 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं.
1. जो रूट (इंग्लैंड) - 7594 रन
2. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 7578 रन
3. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 7216 रन
4. महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 7167 रन
5. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 7035 रन
जो रूट का फॉर्म अभी इंग्लैंड के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. भले ही वह इन दिनों हर टेस्ट मैच में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन यह अनुभवी बल्लेबाज अपने रुतबे के अनुसार प्रदर्शन करने में संघर्ष कर रहा है. पाकिस्तान के कमजोर बॉलिंग अटैक के खिलाफ, जो रूट ने तीन पारियों में केवल 94 रन बनाए हैं. चूंकि इंग्लैंड ने बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम के खिलाफ शानदार सफलता हासिल की है, इसलिए जो रूट के अपने फॉर्म पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से जल्द ही इस पर बात होगी, खासकर तब जब जो रूट को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.