Controversy... 'क्लब कांड' इंग्लैंड टीम में पड़वाएगा फूट? टीममेट पर लगी हथकड़ी, तो खफा कप्तान जो रूट

पिछले साल टीम के स्टार हैरी ब्रूक भी ऐसे ही क्लब कांड कंट्रोवर्सी में चर्चा में आए थे. उनपर 30,000 यूरो का जुर्माना लगाया गया था. यह जुर्माना पिछले साल न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान वेलिंगटन में एक क्लब के बाहर बाउंसर के साथ हुई घटना के बाद लगाया गया था. इसके बाद एशेज के दौरान नूसा में टीम के ब्रेक के समय इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट की नशे की हालत में तस्वीर सामने आई थी. रूट ने सभी घटनाओं को याद करते हुए कहा, "यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है. मुझे लगता है कि असल बात यह है कि हम खेल से दूर लगातार बेवकूफी भरी गलतियां कर रहे हैं और इससे मैदान पर हमारे काम से ध्यान भटक रहा है."