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Controversy... 'क्लब कांड' इंग्लैंड टीम में पड़वाएगा फूट? टीममेट पर लगी हथकड़ी, तो खफा कप्तान जो रूट

इंग्लैंड क्रिकेट पिछले कुछ महीनों से विवादों में है. बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन की क्लब कंट्रोवर्सी थमी नहीं थी, कि एक और नया कांड देखने को मिला. इस बार कंट्रोवर्सी की वजह टीम के पेसर ब्राइडन कॉर्स थे. इस मुद्देसे कप्तान जो रूट नाराज भी नजर आए.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 25, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:13 PM IST
Controversy... 'क्लब कांड' इंग्लैंड टीम में पड़वाएगा फूट? टीममेट पर लगी हथकड़ी, तो खफा कप्तान जो रूट
Image Credit: क्लब कंट्रोवर्सी पर जोरूट ने तोड़ी चुप्पी. (PIC- AI Generated)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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