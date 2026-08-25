Controversy... 'क्लब कांड' इंग्लैंड टीम में पड़वाएगा फूट? टीममेट पर लगी हथकड़ी, तो खफा कप्तान जो रूट

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 27 अगस्त से शुरू होगा. लेकिन मैच से ज्यादा चर्चे ब्राइडन कॉर्स के हैं, जो पिछले हफ्ते एक क्लब कंट्रोवर्सी में फंसे. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी और नाखुश नजर आए. पिछले शनिवार को डर्बी में एक क्लब के बाहर इंग्लैंड पेसर कार्स को स्थानीय पुलिस ने हथकड़ी पहने हुए पकड़ा था. वीडियो के सामने आने के बाद, कार्स को इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 27 अगस्त से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिया गया.
ये पहली बार नहीं है, जब इंग्लैंड का कोई प्लेयर क्लब कांड के चलते टीम से बाहर हुआ है. इस साल टीम से बाहर किए जाने वाले इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी हैं. इससे पहले न्यूज़ीलैंड सीरीज के दौरान जून में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को नाइट कर्फ्यू तोड़ने और एक रग्बी खिलाड़ी के साथ झगड़े में शामिल होने के कारण टीम से बाहर किया गया था.
पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले जो रूट ने पत्रकारों से कहा, "अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं, तो मैं सच में बहुत नाराज हूं. मैं सच में निराश हूं, पिछले हफ्ते के प्रदर्शन के बाद, हम यहां बैठे हैं और ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका उससे कोई लेना-देना नहीं है. जहां तक इस घटना की बात है, तो जाहिर है कि रेगुलेटर के मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता. अब यह उनके हाथ में है."
ब्राइडन कॉर्स शानदार फॉर्म में चल रहे थे. उन्होंने एशेज में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए थे, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया था, लेकिन पहले टेस्ट में प्लेइंग-XI का हिस्सा नहीं थे. शनिवार रात कार्स अपने डरहम टीम के साथियों स्टोक्स और मैथ्यू पॉट्स के साथ डर्बी के एक क्लब में गए थे. बाद में उन्हें क्लब के बाहर हथकड़ी पहने देखा गया, पुलिस ने उन्हें पहले हिरासत में लिया फिर छोड़ दिया था. जो रूट ने उनके लिए चिंता भी व्यक्त की.
रूट ने बताया, "मैंने कॉर्स से बात की है. आप जानते हैं, जब मुझे पहली बार पता चला तो मेरी पहली चिंता एक इंसान के तौर पर उनके बारे में थी. वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मैंने इस ड्रेसिंग रूम में बहुत समय बिताया है. जाहिर है, खिलाड़ियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं. मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं अगर मैं कहूं कि वह बहुत परेशान हैं, उन्होंने माफी मांगी है और उन्हें अपनी गलती का एहसास है. मुझे यकीन है कि जब उन्हें मौका मिलेगा, तो वह खुद यह बात कहेंगे."
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पिछले साल टीम के स्टार हैरी ब्रूक भी ऐसे ही क्लब कांड कंट्रोवर्सी में चर्चा में आए थे. उनपर 30,000 यूरो का जुर्माना लगाया गया था. यह जुर्माना पिछले साल न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान वेलिंगटन में एक क्लब के बाहर बाउंसर के साथ हुई घटना के बाद लगाया गया था. इसके बाद एशेज के दौरान नूसा में टीम के ब्रेक के समय इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट की नशे की हालत में तस्वीर सामने आई थी. रूट ने सभी घटनाओं को याद करते हुए कहा, "यह सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है. मुझे लगता है कि असल बात यह है कि हम खेल से दूर लगातार बेवकूफी भरी गलतियां कर रहे हैं और इससे मैदान पर हमारे काम से ध्यान भटक रहा है."