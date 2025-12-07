Advertisement
trendingNow13032647
Hindi Newsक्रिकेट

ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के जीतते ही ऐसा क्या हुआ? कपिल देव के माथे से हटा पाकिस्तान में लगा ये दाग

Australia vs England: इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने का ख्वाब अभी भी अधूरा है. ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया में शतक के सूखे का भी अंत किया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत ने रूट के माथे पर ऐसा 'कलंक' लगा दिया, जिसे वो जल्द से जल्द हटाना चाहेंगे. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कपिल देव के माथे से हटा पाकिस्तान में लगा ये दाग
कपिल देव के माथे से हटा पाकिस्तान में लगा ये दाग

Australia vs England 2nd Test: द एशेज सीरीज 2025-26 के शुरुआती दो मैचों में इंग्लैंड ने कंगारुओं के सामने दम तोड़ दिया. ब्रिस्बेन में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में रविवार को ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली. मैच का नतीजा निकलते ही, स्टार इंग्लिश खिलाड़ी जो रूट के माथे पर ऐसा दाग लगा, जिसका दर्द भारत के पूर्व महान ऑलराउंडर कपिल देव पिछले कई सालों से झेल रहे थे. 

इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज जो रूट का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने का ख्वाब अभी भी अधूरा है. ब्रिस्बेन में खेले गए दूसरे टेस्ट में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया में शतक के सूखे का भी अंत किया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. पिंक बॉल टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत ने रूट के माथे पर ऐसा 'कलंक' लगा दिया, जिसे वो जल्द से जल्द हटाना चाहेंगे. 

जो रूट पर लगा भयंकर दाग 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी में जो रूट ने शानदार शतक जड़ा. ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ये उनकी पहली टेस्ट सेंचुरी थी. उन्होंने 206 गेंदों पर 138 रनों की जबरदस्त पारी खेली. पहली पारी में इंग्लैंड की टीम 334 रण बनाकर ऑल आउट हो गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जवाब में 511 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जहां से इंग्लैंड की हार लगभग तय हो गई. दूसरी इनिंग में बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली टीम 241 रनों पर सिमट गई. रूट 15 रन बनाकर आउट हो गए. ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से 65 रन का पीछा कर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया के जीतते ही पूर्व भारतीय खिलाड़ी कपिल देव के माथे पर से वो दाग हट गया, जो पाकिस्तान में लगा था. महान ऑलराउंडर ने पाकिस्तान में 15 टेस्ट खेले, लेकिन कभी जीत का स्वाद नहीं चखा. 5 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 10 मुकाबले ड्रॉ रहे. अब इंग्लैंड के जो रूट इस शर्मनाक रिकॉर्ड में कपिल देव से आगे निकल चुके हैं.

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 16 टेस्ट खेले हैं, लेकिन इन मैचों में कभी इंग्लैंड को जीत नसीब नहीं हुई है. 14 में हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. रूट के नाम अब किसी देश में सबसे ज्यादा टेस्ट हारने का रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है.

ये भी पढ़ें: 150 KMPH की गेंद फेंक आंख दिखा रहे थे आर्चर, स्मिथ ने छक्का जड़ दिखाई औकात! भयंकर लड़ाई का VIDEO वायरल

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. लल्लनटॉप, रि...और पढ़ें

TAGS

Aus vs Eng

Trending news

एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
IndiGo crisis
एयरपोर्ट्स पर बैग्स के अंबार, चेक इन काउंटर्स पर भारी भीड़, सदमा बना 'इंडिगो संकट'
देशभर के एयरपोर्ट्स में पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी... रविवार को कैसे हैं हालात
IndiGo
देशभर के एयरपोर्ट्स में पैसेंजर्स की परेशानी घटी या बढ़ी... रविवार को कैसे हैं हालात
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 6 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
IndiGo crisis
IndiGo संकट से निपटने के लिए अब तक सरकार ने क्या किया? 6 प्वाइंट्स में जानें डिटेल
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
Arvind Kejriwal
गोपाल इटालिया पर हमले के बाद केजरीवाल का गुजरात दौरा, पीड़ित किसानों से होगी मुलाकात
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
Sunali Khatun
कहा था पीछे मुड़ी तो गोली मार देंगे... ढाका से लौटी सुनाली की आपबीती सुन रो देंगे!
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज