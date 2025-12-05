रूट बनाम द्रविड़...,विदेशी सरजमीं पर क्रिकेट के ‘शतक सम्राट’ की जंग, ये महान खिलाड़ी हैं नंबर

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे एशेज मैच के दौरान रूट ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए जबरदस्त प्रहार कर दिया है. जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरता पर पहला शतक ठोककर अपनी धाक जमा दी. इसी के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वह नहीं रूकने वाले साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड स्थापित किए. इसी क्रम में वह राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ने की क्षोर पर खड़े हैं.गौरतलब है जो रूट महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं. चलिए समझते हैं पूरा गणित...

सचिन और विराट

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने की बात करें तो नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन ने अपने 24 साल के लंबे करियर के दौरान विदेशी सरजमीं पर 41 शतक ठोका था. वहीं, दूसरे नंबर पर इस मामले में विराट कोहली का नाम है.स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने अभी तक के करियर में विदेशी सरजमीं पर 37 सेंचुरी ठोकी है. वह अब केवल वनडे फॉर्मेट खेलते नजर आते हैं.

कैलिस से संगकारा तक

लिस्ट में तीसरे पायदान पर दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का नाम है. कैलिस ने अपने करियर के दौरान विदेशी सरजमीं पर 27 शतक ठोकने का कारनामा किया है. वहीं चौथे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम शुमार है. पोंटिंग ने केवल विदेशी सरजमीं पर 26 शतक ठोकने का रिकॉर्ड कायम किया है. पांचवें पायदान पर श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा का नाम है. उन्होंने अपने करियर के दौरान घर से बाहर 24 शतक जड़ने का काम किया है.

रूट तोड़ेंगे द्रविड़ लारा का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट अब छठे स्थान पर हैं. वह ब्रायन लारा और राहुल द्रविड़ के साथ अब इस फेहरिस्त में जुड़ गए हैं. जो रूट के नाम एशेज में शतक लगाते ही विदेशी सरजमीं पर 23 सेंचुरी हो गई है. बता दें कि भारत के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा के नाम संयुक्त रूप से 23-23 सेंचुरी है. ऐसे में जो रूट अब मौजूदा एशेज में एक और शतक ठोक देते हैं, तो वह दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे.

