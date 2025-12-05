Advertisement
trendingNow13029829
Hindi Newsक्रिकेट

रूट बनाम द्रविड़...,विदेशी सरजमीं पर क्रिकेट के ‘शतक सम्राट’ की जंग, ये महान खिलाड़ी हैं नंबर

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे एशेज मैच के दौरान रूट ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए जबरदस्त प्रहार कर दिया है. जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरता पर पहला शतक ठोककर अपनी धाक जमा दी. गौरतलब है जो रूट महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं. चलिए समझते हैं पूरा गणित...

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Joe Root
Joe Root

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे एशेज मैच के दौरान रूट ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए जबरदस्त प्रहार कर दिया है. जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरता पर पहला शतक ठोककर अपनी धाक जमा दी. इसी के साथ उन्होंने ऐलान कर दिया  कि अब वह नहीं रूकने वाले साथ ही उन्होंने कई रिकॉर्ड स्थापित किए. इसी क्रम में वह राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ने की क्षोर पर खड़े हैं.गौरतलब है जो रूट महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं. चलिए समझते हैं पूरा गणित...

सचिन और विराट
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक ठोकने की बात करें तो नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर का नाम है. सचिन ने अपने 24 साल के लंबे करियर के दौरान विदेशी सरजमीं पर 41 शतक ठोका था. वहीं, दूसरे नंबर पर इस मामले में विराट कोहली का नाम है.स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने अभी तक के करियर में विदेशी सरजमीं पर 37 सेंचुरी ठोकी है. वह अब केवल वनडे फॉर्मेट खेलते नजर आते हैं. 

कैलिस से संगकारा तक
लिस्ट में तीसरे पायदान पर दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन ऑलराउंडर जैक्स कैलिस का नाम है. कैलिस ने अपने करियर के दौरान विदेशी सरजमीं पर 27 शतक ठोकने का कारनामा किया है. वहीं चौथे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग का नाम शुमार है. पोंटिंग ने केवल विदेशी सरजमीं पर 26 शतक ठोकने का रिकॉर्ड कायम किया है. पांचवें पायदान पर श्रीलंका के महान खिलाड़ी कुमार संगकारा का नाम है. उन्होंने अपने करियर के दौरान घर से बाहर 24 शतक जड़ने का काम किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रूट तोड़ेंगे द्रविड़ लारा का रिकॉर्ड

इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट अब छठे स्थान पर हैं. वह ब्रायन लारा और राहुल द्रविड़ के साथ अब इस फेहरिस्त में जुड़ गए हैं. जो रूट के नाम एशेज में शतक लगाते ही विदेशी सरजमीं पर 23 सेंचुरी हो गई है. बता दें कि भारत के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा के नाम संयुक्त रूप से 23-23 सेंचुरी है. ऐसे में जो रूट अब मौजूदा एशेज में एक और शतक ठोक देते हैं, तो वह दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे. 

.ये भी पढ़ें: रोहित शर्मा के सुपरहिट रिकॉर्ड...,जिन्हें तोड़ पाना कोहली के लिए भी असंभव, आंकड़े उड़ा देंगे होश

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Joe RootRahul darvid

Trending news

550 से ज्यादा उड़ानें रद्द...लोगों में मचा हाहाकार,आखिर क्यों खड़ा हुआ इंडिगो संकट?
IndiGo
550 से ज्यादा उड़ानें रद्द...लोगों में मचा हाहाकार,आखिर क्यों खड़ा हुआ इंडिगो संकट?
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Parliament video
वो हिंदी बोल रही हैं... संसद में किसने कहा ऐसा, पूरे देश में गुस्सा हो रहे लोग
Putin India Visit Live News Updates: राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की दी गई सलामी
putin modi
Putin India Visit Live News Updates: राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की दी गई सलामी
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड