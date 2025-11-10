रूट लगाएंगे रिकॉर्ड्स की झड़ी, एशेज 2025 में टूटेंगे 3 बड़े रिकॉर्ड, इंग्लिश क्रिकेट को मिलेगा नया सम्राट

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज की 21 नवंबर से शुरुआत हो रही है. एशेज क्रिकेट जगत की सबसे प्रतिष्ठित सीरीज में से एक मानी गई है. इस ऐतिहासिक महा जंग की शुरुआत पर्थ क्रिकेट ग्राउंड से हो रही है. इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 2010 से आजतक ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज नहीं जीत पाई है. बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इतिहास रचना चाहेगी. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले इंग्लैंड के जो रूट आगामी सीरीज में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं. दोनों ही टीमों की नजरें जो रूट के प्रदर्शन पर होंगी.

बना देंगे 22000 रन

रूट ने अपने अभी तक के इंटरनेशनल करियर में 376 मैचों की 493 पारियों में 49.80 की औसत से 21766 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 58 शतक और 114 अर्धशतक लगाने का कारनामा किया है. वहीं, रूट अपने करियर में ओवरऑल 53 बार नॉटआउट रहे हैं. रूट के करियर का उच्चतम स्कोर 262 रनों का रहा है. रूट के पास इंटरनेशनल करियर में 22000 रनों का आंकड़ा छूने का बड़ा मौका है.

2500 रन बनाने का मौका

रूट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक खेले 34 मैचों की 65 पारियों में 40.78 की औसत से 2428 रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है. रूट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं, उनका उच्चतम स्कोर 180 रनों का रहा है. ऐसे में इस सीरीज में उनके पास 2500 रन बनाने का बड़ा मौका होगा.

1000 रन बनाने का मौका

जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेले 14 टेस्ट मैचों की 27 पारियों में 35.67 की औसत से 892 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 892 रन बनाने का इतिहास कायम किया है. साथ ही उनके पास बड़ा मौका है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन बनाने का. बता दें कि रूट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 9 अर्धशतक लगाए हैं लेकिन वह ऑस्ट्रेलिया में 1 भी शतक नहीं लगा पाए हैं. ऐसे में उनके पास ये कलंक हटाने का भी बड़ा मौका होगा.

