IPL के शेर इंग्लैंड में हुए ढेर.. आर्चर ने खोली टूर्नामेंट की पोल, टीम इंडिया को खुला अलर्ट

भारतीय टीम की हालत थोक के बाद बदलाव के बाद बद से बद्तर होती नजर आ रही है. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को 125 रन की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. आईपीएल के शेर इंग्लैंड में ढेर नजर आए, इंग्लैंड के पेसर जोफ्रा आर्चर ने टूर्नामेंट की पोल खोलकर दी. उन्होंने बताया आखिर क्यों आईपीएल में 200 का स्कोर भी सेफ नहीं होता, जबकि इंग्लैंड वाले मुकाबले में 100 रन बनाने के लिए टीम इंडिया तरसती नजर आई.