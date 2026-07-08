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IPL के शेर इंग्लैंड में हुए ढेर.. आर्चर ने खोली टूर्नामेंट की पोल, टीम इंडिया को खुला अलर्ट

भारतीय टीम की हालत थोक के बाद बदलाव के बाद बद से बद्तर होती नजर आ रही है. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम को 125 रन की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. आईपीएल के शेर इंग्लैंड में ढेर नजर आए, जिसके बाद जोफ्रा आर्चर ने टूर्नामेंट की पोल खोल दी.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 08, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 02:27 PM IST
IPL के शेर इंग्लैंड में हुए ढेर.. आर्चर ने खोली टूर्नामेंट की पोल, टीम इंडिया को खुला अलर्ट
Image Credit: England Cricket XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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