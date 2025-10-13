Advertisement
रिकॉर्ड: वेस्टइंडीज के ओपनर ने दिल्ली में दिखाया दम, पहले शतक से मचाई सनसनी, 23 साल बाद टेस्ट में हुआ ऐसा

India vs West Indies: भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जोरदार कमबैक किया. इस सीरीज की तीन पारियों में फेल होने वाली विंडीज बैटिंग आखिरकार चल गई. उसने फॉलोऑन मिलने के बाद पारी की हार को टाला.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:19 PM IST
India vs West Indies Test Match: भारत के खिलाफ दिल्ली टेस्ट की दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जोरदार कमबैक किया. इस सीरीज की तीन पारियों में फेल होने वाली विंडीज बैटिंग आखिरकार चल गई. उसने फॉलोऑन मिलने के बाद पारी की हार को टाला. विंडीज के लिए दूसरी पारी में ओपनर जॉन कैंपबेल ने 199 गेंदों पर 115 और शाई होप ने 103 रनों की पारी खेली. इन दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को लंबे समय तक विकेट से दूर रखा.

शाई होप के साथ बड़ी साझेदारी

दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन (सोमवार) को कैंपबेल ने अपने करियर का पहला शतक लगाया. 64वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया. उनके आउट होने के समय वेस्टइंडीज का स्कोर 212/3 था. भारत द्वारा फॉलो-ऑन लागू किए जाने के बाद कैंपबेल की यह जुझारू पारी टीम को कुछ मजबूती देने में सफल रही. कैंपबेल ने शाई होप के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 295 गेंदों पर 177 रन की साझेदारी की. होप 214 गेंद पर 103 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए. होप को 84वें ओवर की पांचवीं गेंद पर सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया.

23 साल बाद हुआ ऐसा

कैंपबेल की बात करें तो वह 23 साल में भारत में टेस्ट शतक बनाने वाले वेस्टइंडीज के पहले ओपनर बन गए. पिछली बार वॉवेल हाइंड्स ने 2002 में ईडन गार्डन्स में यह उपलब्धि हासिल की थी. इसके अलावा कैंपबेल 2006 में बासेटेरे में डैरेन गंगा के 135 रन के बाद भारत के खिलाफ टेस्ट शतक बनाने वाले वेस्टइंडीज के पहले ओपनर हैं. वह 2023 से टेस्ट मैच खेल रहे हैं और उन्होंने अपने करियर का पहला शतक लगाया.

कैंपबेल के नाम ये रिकॉर्ड

कैंपबेल ने छक्के से अपना शतक पूरा किया. वह छक्के के साथ अपना पहला टेस्ट शतक पूरा करने वाले वेस्टइंडीज के कुछ चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं. इन लिस्ट में कॉलिन किंग, रॉबर्ट सैमुअल्स, रिडले जैकब्स और शेन डाउरिच भी शामिल हैं. बतौर ओपनर उन्हें शतक लगाने में 48 पारियां लगीं. वह सबसे ज्यादा पारियां खेलकर पहला शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे खलाड़ी हैं. इस मामले में वेस्टइंडीज के पूर्व ओपनर ट्रेवर गोडार्ड पहले स्थान पर हैं. उन्होंने 58 पारियों के बाद बतौर ओपनर पहला शतक लगाया था.

लिस्ट में इन बल्लेबाजों के भी नाम

ओपनर बल्लेबाज के रूप में अपने पहले टेस्ट शतक के लिए सबसे ज्यादा पारियां खेलने वाले बल्लेबाजों में ट्रेवर गोडार्ड और जॉन कैंपबेल के तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के ही डैरेन गंगा (44 पारियां) हैं. बांग्लादेश के इमरुल कायेस (32 पारियां) चौथे और ऑस्ट्रेलिया के बॉब सिम्पसन (31 पारियां) पांचवें स्थान पर हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

India vs West Indies

