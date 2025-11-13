वनडे सीरीज के लिए टीम का हुआ ऐलान, सेलेक्टर्स ने 6 साल बाद विध्वंसक ओपनर की करवाई एंट्री

न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. शाई होप वेस्टइंडीज की 15 सदस्यीय वनडे टीम की अगुवाई करेंगे. वनडे सीरीज के लिए 6 साल बाद विध्वंसक ओपनर जॉन कैंपबेल की वनडे टीम में वापसी हुई है. जॉन कैंपबेल ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए शतक लगाया था.

सेलेक्टर्स ने 6 साल बाद विध्वंसक ओपनर की करवाई एंट्री

जॉन कैंपबेल ने इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में जमैका के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. सेलेक्टर्स ने इसी आधार पर जॉन कैंपबेल की वेस्टइंडीज की वनडे टीम में वापसी कराई है. 32 साल के जॉन कैंपबेल ने 6 वनडे मैचों की 5 पारियों में 248 रन बनाए हैं. जॉन कैंपबेल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 179 रन रहा है. जॉन कैंपबेल ने अपना आखिरी वनडे मई 2019 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था. ब्रैंडन किंग की जगह कैंपबेल पारी की शुरुआत कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रैंडन किंग का कट गया पत्ता

ब्रैंडन किंग को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. हालिया संपन्न टी20 सीरीज में ब्रैंडन किंग ने अपने प्रदर्शन से निराश किया था. तेज गेंदबाज जोहान लेने और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर शमर स्प्रिंगर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है. जोहान लेने ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू किया था. लिस्ट ए के 12 मैचों में लेने ने 13 विकेट लिए हैं. वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम में बतौर तेज गेंदबाज लेने, स्प्रिंगर, फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, जेडन सील्स और रोमारियो शेफर्ड शामिल हैं.

शमर जोसेफ इंजरी की वजह से बाहर

इंजरी की वजह से अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडिया ब्लेड्स, और रेमन सिमंड्स को टीम में जगह नहीं मिल सकी, जबकि अकील होसेन और गुडाकेश मोती भी टीम में जगह नहीं बना पाए. अकीम ऑगस्टे, कीसी कार्टी और एलिक अथानाजे टीम में जगह बनाए रखने में कामयाब रहे हैं. 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 16 नवंबर को क्राइस्टचर्च में, दूसरा मुकाबला 19 नवंबर को नेपियर में और तीसरा मुकाबला 22 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा.

वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम

शाई होप (कप्तान), एलिक अथानाजे, अकीम ऑगस्टे, जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, जोहान लेने, खैरी पियरे, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.