विराट कोहली से 'गुरुमंत्र' लेकर पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार इंग्लैंड का ये खिलाड़ी, मिल गई नई जिम्मेदारी

England vs Pakistan: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज बुधवार (19 अगस्त) से हेडिंग्ले में होगा. इस सीरीज के साथ इंग्लैंड की टेस्ट टीम एक नए दौर में भी कदम रख रही है. बेन स्टोक्स के संन्यास और ब्रेंडन मैकुलम के रेड-बॉल कोच पद से हटने के बाद जो रूट फिर से टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं. इसी बीच इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने विराट कोहली से मिली एक खास सलाह का खुलासा किया है, जो उनके मुताबिक उनके करियर में हमेशा उनके साथ रहेगी.
जॉर्डन कॉक्स ने आईपीएल 2026 के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में विराट कोहली के साथ समय बिताया था. हालांकि उन्हें टीम की ओर से मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस दौरान दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई. टेस्ट डेब्यू से पहले कॉक्स ने कोहली से बात की थी. भारतीय स्टार ने उन्हें सलाह दी कि डेब्यू को लेकर दबाव लेने के बजाय उस खास पल का आनंद लेना चाहिए.
कॉक्स के मुताबिक, कोहली ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि क्रिकेट के सफर में परिवार और दोस्तों ने कितने त्याग किए हैं. इससे पहले चोट के कारण कॉक्स का टेस्ट डेब्यू टल गया था. उस मुश्किल दौर में भी कोहली ने उन्हें क्रिकेट से बाहर की जिंदगी को देखने और चीजों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेने की सलाह दी थी. कॉक्स का कहना है कि कोहली की यह सीख वह लंबे समय तक अपने साथ रखेंगे.
अब पाकिस्तान के खिलाफ कॉक्स के सामने बड़ी जिम्मेदारी है. जैकब बेथेल के चोटिल होने के बाद उन्हें इंग्लैंड की बल्लेबाजी में नंबर-3 पर उतारा जा रहा है. अपने टेस्ट डेब्यू में नंबर-7 पर बल्लेबाजी करते हुए कॉक्स ने 27 और 25 रन बनाए थे. इस बार टॉप ऑर्डर में उनकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगी.
इस सीरीज में इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला नहीं, बल्कि टीम का नया नेतृत्व ढांचा भी है. जो रूट कप्तान की भूमिका में लौट चुके हैं, जबकि मार्कस ट्रेस्कोथिक अंतरिम कोच के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके बाद स्टीफन फ्लेमिंग इंग्लैंड के टेस्ट हेड कोच का पद संभालेंगे. रूट ने बताया है कि फ्लेमिंग के साथ उनकी लगातार बातचीत हो रही है.
जो रूट का इरादा स्टोक्स और मैकुलम के दौर की पूरी विरासत को बदलने का नहीं है. उनका मानना है कि टीम को अपनी आक्रामक शैली बरकरार रखते हुए परिस्थितियों के हिसाब से छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे. ऐसे में आने वाले समय में रूट-फ्लेमिंग की जोड़ी इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट को नई दिशा देने वाली अहम साझेदारी साबित हो सकती है. पाकिस्तान सीरीज इसी बदलाव की पहली बड़ी परीक्षा है.
पाकिस्तान के लिए भी यह सीरीज आसान नहीं होगी. पहले टेस्ट में बाबर आजम चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं और सलमान अली आगा टीम की कप्तानी करेंगे. ऐसे में हेडिंग्ले में दोनों टीमों के लिए मुकाबला सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि टेस्ट क्रिकेट के नए दौर में अपनी पहचान मजबूत करने का भी होगा.