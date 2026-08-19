विराट कोहली से 'गुरुमंत्र' लेकर पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार इंग्लैंड का ये खिलाड़ी, मिल गई नई जिम्मेदारी

England vs Pakistan: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज बुधवार (19 अगस्त) से हेडिंग्ले में होगा. इस सीरीज के साथ इंग्लैंड की टेस्ट टीम एक नए दौर में भी कदम रख रही है. बेन स्टोक्स के संन्यास और ब्रेंडन मैकुलम के रेड-बॉल कोच पद से हटने के बाद जो रूट फिर से टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं. इसी बीच इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने विराट कोहली से मिली एक खास सलाह का खुलासा किया है, जो उनके मुताबिक उनके करियर में हमेशा उनके साथ रहेगी.