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विराट कोहली से 'गुरुमंत्र' लेकर पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार इंग्लैंड का ये खिलाड़ी, मिल गई नई जिम्मेदारी

England vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स नंबर-3 पर बैटिंग करेंगे. जेकब बेथेल की अनुपस्थिति में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईपीएल 2026 में जॉर्डन कॉक्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हिस्सा थे, जहां उन्हें विराट कोहली से कीमती सलाह मिली थी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 19, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:32 PM IST
विराट कोहली से 'गुरुमंत्र' लेकर पाकिस्तान से भिड़ने को तैयार इंग्लैंड का ये खिलाड़ी, मिल गई नई जिम्मेदारी
Image Credit: Jordon Coax talking with virat kohli (X Image)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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